desktop и «оцифрованное» бытие

Заглавная иллюстрация: יונתן פופר, לוחות הביט, 2024, צילום_ באדיבות האמוון 627-й день войны

12-й день войны

Заложники по-прежнему в плену.

#убираямиклат

Искусство на фоне кошмара

Текст – © Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Хайфского художественного музея

Продолжаю писать о выставках, о которых в своё время не успела рассказать подробно, но успела увидеть. Уже само по себе это немалое достижение в нашей реальности. А существует ли вообще реальность – и если да, то какая она? Настоящая, физическая, аналоговая, цифровая, фата-моргана или всё самообман (сложно писать такое под ракетами)? Где мы на самом деле находимся и в какой реальности живём – вопрос, казалось бы, не требующий многих ответов в воющей стране. Но ещё несколько месяцев назад он не казался праздным, и не кажется излишним даже в наши военные дни.

Интеллект моего телефона, по-видимому, достаточно автономен. Поэтому – или не поэтому – я так и не разобралась, почему исчезли все сделанные мной фотографии и видео с выставки desktop. Так что придётся удовольствоваться тем, что прислала пресс-служба Хайфского художественного музея о выставке, как раз исследующей автономность гаджетов и нашу от них зависимость.

В начале апреля в Хайфском художественном музее открылись три выставки – на первом этаже, втором и третьем – не перепутать: от искусства израильского к африканскому и далее к desktopAI&3D на третьем этаже, где во всех залах расположилась выставка desktop – аналоговая экспозиция дигитальной эпохи.

На первом этаже распростерта «Топография пейзажа» – работы израильского искусства из постоянной коллекции музея (8000 единиц хранения, заново пересмотренные после 4-летнего перерыва), новые поступления и приобретения. Все великие наши имена – не прогадаете.

«Голос Африки: возрождение африканской коллекции» – переосмысленная на высочайшем профессиональном уровне африканская коллекция бывшего этнографического музея, существовавшего в Хайфе с начала 1950-х годов и до 1995 года. О – это было не оторваться! И ярко! И интересно! И рассказов о каждом экспонате, мастере, коллекционере и коллекции – от вышитой бисером крышки для чана с пивом до косточки страуса и современных фотографий – миллион! Приходите на экскурсии и лекции по Африке, когда они возобновятся.

А из Африки поднимемся – выше, на третий этаж – на desktop (именно так – название со строчной буквы). Куратор Юваль Саар показывает 70 работ 33 художников, собранных в 23 проекта, часть которых были специально заказаны для этой выставки, идея которой – представление физического трёхмерного мира через дигитальное искусство. ChatGPT, AI – без этих аббревиатур не обойтись, но и живопись прекрасная здесь также есть, хотя вместо подписи художника в каждом углу нарисован мобильный телефон. Большинство участников desktop выросли в цифровую эпоху и для них рабочий стол – это не физическая поверхность, а виртуальное рабочее пространство. Когда придете на выставку, то читайте (сканируя QR) пояснительные тексты – сильно расширяет горизонты.

Desktop – термин, который появился около 50 лет назад и стал синонимом виртуального рабочего пространства. «Рабочее место: физическая выставка в цифровую эпоху» -программный манифеста нового времени? Что делать, если рабочий стол – это не стол? И что, если место работы – это не место?

33 участника выставки – художники из всех областей пластического искусства, фотографии, дизайна, моды, анимации, иллюстрации и архитектуры. Большинство из них создали новые работы специально для этой выставки, отражающей способы, с помощью которых образы мышления, идеи, концепции и инструменты из цифрового мира воплощаются в реальность в физическом мире и структурируют материальное творение. Эта выставка -первая в Израиле, которая масштабно исследует переход от цифрового к физическому, от виртуального – к осязаемому. desktop – это не просто собрание произведений современного искусства, а размышления о том, как цифровая эпоха становится плотью и кровью нашей повседневности.

desktop здесь- метафора виртуального пространства, в которой существует современное мышление и творчество, занимающиеся вопросами того, как цифровая эстетика и концепции материализуются в реальном мире; как тело, материя и непредсказуемость вступают в диалог с идеально выстроенными дигитальными структурами? И что происходит, когда технологии становятся частью нашего «я»?

Куратор выставки Юваль Саар так объясняет смысл своего проекта: «Когда мы говорим «у меня села батарейка», «нет сигнала» или «я на беззвучном режиме» – мы говорим не о себе, а о наших гаджетах, которые стали частью нас самих. Границы между физическим и цифровым мирами стираются. На выставке desktop показан не внешний взгляд на технологии, а взгляд изнутри, от той точки соприкосновения человека с машиной, где возникают поэтичные и вдохновляющие моменты, несмотря на потенциальные угрозы, приписываемые искусственному интеллекту».

На выставке постарались (и получилось!) показать физическую суть цифрового пространства, которое кажется одновременно близким и недоступным – например, оформить один из залов, как серверное пространство: холодное, неприятное, необходимое. Я бы не смогла написать этот текст без эфемерного «облака», не будь гигантских серверных залов, которые занимают немалые пространства, создают шум, выделяют тепло и требуют охлаждения. «Спасибо, что пришли – оставайтесь навсегда» – инсталляция в смешанной технике художника Рои Коэна, воссоздающего «серверную ферму» в музейном пространстве: звук, ветер и холод – десятки вентиляторов работают в непредсказуемом режиме, создавая довольно пугающие ощущения.

Большинство работ созданы специально для выставки и исследуют парадокс: как цифровое мышление, с его логикой интерфейсов и алгоритмов, вторгается в материальный мир, формируя новые подходы к физическому творчеству.

Для художников поколения 30+, выросших в мире компьютеров, иконок и Wi-Fi, понятие «рабочего стола» давно утратило привязку к предмету мебели. Оно стало метафорой – виртуальной платформой, где происходит ментальная и визуальная активность. Теперь они возвращают это понятие в материальный мир, сталкивая «цифровую» эстетику с границами реальности. Их работы задают прямые и тревожные вопросы: что происходит, когда технология становится продолжением тела? Где заканчиваемся мы и начинается интерфейс?

Здесь также исследуется эмоциональный ландшафт новых взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. Чувств у искусственного интеллекта нет, но с его помощью их можно описать – от симпатии к машинам до чувства вины перед ними, когда общение с ИИ становится глубже. Возможно, что мир человеческих чувств в цифровую эпоху меняется, как и меняются границы традиционного восприятия визуального искусства, технологий литературы, художественной иллюстрации.

«AI Relationships» – проект Йоаша Фелдеша и Ади Манко Флейшер, посвящённый новому эмоциональному опыту, возникающему из взаимодействия с искусственным интеллектом. Они попросили ИИ придумать названия для чувств, которые рождаются в процессе общения с цифровым разумом: от умиления перед его ошибками до вины за то, что виртуальные отношения вытесняют человеческие. Эти эмоции представлены публике в виде видеороликов, созданных при помощи ИИ, и рассказывают о зарождении новой эмоциональности, порождённой контактами с машиной.

«Кадровые ресурсы» – иллюстративный проект, вдохновлённый книгой Шахара Каминеца «Кадровые ресурсы», вышедшей в 2023 году. Это диалог литературы и визуального искусства..

В центре сюжета – предприниматель в сфере высоких технологий, создающий стартап, цель которого – расшифровать человеческую душу с помощью инструментов искусственного интеллекта, используя лучшее из мировой литературы.. Книга разделена на восемь глав, каждая из которых посвящена одному персонажу. Восемь израильских художников и художниц, связанных с техносферой, откликнулись на приглашение музея создать новые работы, вдохновленные книгой, персонажами и своим личным опытом, таким образом, чтобы бросить вызов традиционному формату иллюстраций. Иллюстрации существуют на грани между 2D и 3D, как будто отсылая к новой форме цифровой графической прозы.

В серии «Мимолетность» художник Амит Берман при помощи классической техники – масла на холсте – изображает моменты соприкосновения тела, устройства и взгляда. Юноша перед зеркалом делает селфи; держит смартфон в сумеречном свете; в экране планшета отражаются цветы в вазе. Всё это – метафоры размытых границ между интимным и виртуальным.

Мы находимся на границе двух миров? Или пока все-таки еще пребываем в старом мире, держась за привычки и консервативные представления? Или переходим в мир виртуальный с его новыми идентичностями на этой выставке, исследующей , каким образом идеи, образы, понятия и инструменты из цифрового мира воплощаются в материальных объектах и формируют нашу физическую творческую реальность, в которой технологии буквально встраиваются в нас.

https://www.instagram.com/haifamuseums

https://www.facebook.com/Haifa.Museums

https://www.hma.org.il

https://www.facebook.com/haifamuseumsru

Выставка продлится до 3 января 2026 года.