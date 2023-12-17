Верхняя иллюстрация: Ольга Егорова и Олег Корчагин – mail-art

«Флюксус: указания для иной жизни». Новая выставка и различные мероприятия в «Теплице местного искусства» Хайфских музеев.

«Флюксус: указания для иной жизни» – это группа мероприятий и выставка-реакция на кризисные и чрезвычайные ситуации в целом и на нашу нынешнюю ситуацию в стране в частности. Выставка освещает проблемы наиболее распространённого состояния людей в критических условиях – от состояния полной вовлеченности до состояния «замороженности» и попыткок отгородиться и дистанцироваться от происходящего.

Эта выставка – также попытка адаптировать к происходящему историческое движения Fluxus 1960-х годов, состоящие в котором художники выступали против буржуазного, вредящего по их мнению искусству и пытались изменить существующие ритуалы и шаблоны.

Fluxus -международное художественное движение конца 1950-х – 1970-х годов,, значимое явление в искусстве второй половины XX столетия, одна из ранних вариаций будущего «концептуального искусства». Определяемый так же как «мусорное искусство» и «неодадаизм», Fluxus включал в себя работы художников разных направлений: живописи, музыки, видеоарта. Рождённый как идея противостояния «академическому» и «коммерческому» искусству, Fluxus обрёл собственное лицо и концепцию, став определённой формой творческой работы.

«Мы хотели создать некое пространство – спокойное многомерное пространство, которое бы напоминало нам о жизни, о том, что есть ради чего жить, что есть что-то и для чего», – говорят кураторы выставки Став Эвен Захав и Майя Прат. – Мы пригласили художников творить, и это спасло их и нас от состояния застоя, шока и молчания перед лицом катастрофы».

В выставке примут участие как профессиональные, так и непрофессиональные художники и даже «не художники» – одиночки, дуэты, и коллективы с «живыми» и новыми, встроенными и реализуемыми через выставку и программу мероприятий экспонатами и проектами, в рамках которых зрителям будет предложено сварить картошку, просверлить отверстие для луча света, прислушаться к звуку падающей капли и к звукам подземной городской канализации, отправить почтовую открытку и даже прилечь, чтобы подремать.

28 декабря 2023 г. – 22 февраля 2024 г., Инкубатор местного искусств, Хайфский музей

ВХОД СВОБОДНЫЙ

«Флюксус: указания для иной жизней» – группа мероприятий и новая выставка «Теплицы местного искусства» (кураторы Став Эвен Захав и Майя Прат) откроется 28 декабря 2023 года.

Выставка в Хайфе – это попытка представить интерпретацию в форме свободного перевода принципов движения Fluxus, попытка возрождения самого духа метаний искусства 1960-х годов. Это выставка пытается надавить, прорваться и отдаться течению жизни и искусства, дать иные инструкции для повседневных действий, придать новый смысл тому, что было потеряло смысл и вкус жизни.

Fluxus (Флюксус, от латинского flux: поток) – художественное движение 1960-х годов, куда входила пестрая группа художников, проводившие совместные творческие эксперименты, вместе разработавшие и развивающие новый мир искусства без границ, противящиеся буржуазному взгляду на искусство, и посему – жизненным установкам и общественной морали в целом.

Они пытались спасти себя и свое окружение от повторяющихся церемоний и моделей социального поведения, влиявших на сцену и публики, на объекты и зрителей, освободить от притворной стерильности, высвободить произведения искусства и отменить право собственности и исключительность меньшинства на арене искусства.

В live-работе Шарон Гальперин «Ешь с // прозрачная трапеза» на столе лежат куски торта – жирные и прозрачные ломти, а сквозь них по специальным кабелям пробивается свет. В рамках выставки пройдет перформанс по изготовлению прозрачного торта и праздничная трапеза с художницей. В этом перформансе смогут принять участие и зрители, которые принесут с собой формочки для бисквитов (вторник, 9 января, 18:00).

В работе «Спящие // Сон в овечьей шкуре» Офри Йосеф Азулай предлагает всем вместе подремать и посчитать во сне овец. Офри Йосеф Азулай – художница и дизайнер моды – пытается осмыслить тот факт, что в эти дни мы все потеряли способность засыпать спокойно. «Спящие // Сон в овечьей шкуре» – это мультисенсорный интерактивный перформанс при участии публики и под музыку ди-джея и музыканта Йоси Восса (воскресенье, 14.01.24, 20:00).

Проект «Искусство почтой» mail-art это результат совместного проекта двух два арт-дуэтов в течение десятилетия. С 2013 года Ольга Егорова и Олег Корчагин (Сочи, Россия, ныне Акко, Израиль), а также Ульрих Тулл и Георг Фишер (Германия) отправили друг другу более 600 различных почтовых арт-произведений. Некоторые из них уже были представлены на выставках в Германии, России и Израиле. Аудитория почтового искусства – это не только получатель, которому отправляется открытка, но еще и почтовые работники. Зрителям предлагается отправить открытки с работами и вопросами в «Теплицу местного искусства» по адресу: Хайфа, улица Шабтай Леви 24, а также принять участие в мастер-классе по mail-art на иврите и русском языке под руководством художников ( четверг 28.12.23 в 18:00).

Что такое почтовое искусство? Получить письмо с конвертом, украшенным рисунками и марками, от незнакомого человека? Отправлять письма с марками, которые вы сами нарисовали? Просить людей присылать вам открытки, которые они нарисовали и оформили сами, выставлять их в галерее и отправлять каталог? Ответ на все эти вопросы – да.

Mail-art – это искусство, которое пересылается по почте, а не выставляется или продается по обычным каналам, таким как музеи и галереи. Суть почтового искусства заключается в обмене и связи между художниками. Важным фактором в этих произведениях искусства является коммуникация, а не эстетическая или художественная ценность. Почтовое искусство позволяет каждому выражать себя свободно, без ограничений и основано на экспериментировании, обмене, доверии, свободе и взаимном уважении. И что немаловажно, в отличие от традиционного искусства, вам не нужно оканчивать какую-либо художественную школу, чтобы заниматься почтовым искусством.

Члены группы Fluxus, выступавшей за художественные эксперименты с новыми материалами и техниками в сочетании с политическим активизмом создавали и распространяли штамповочные листы и штамповочные машины и переписывались с жителями Японии и Германии, а также Восточной Европы. Новореалисты, французская группа художников, связанная с Fluxus, начали прикасаться к этой области в 1950-х годах. В те же годы японская группа «Готай» также инициировала международную художественную коммуникацию.

Сам показ почтового искусства в музее подрывает идею почтового искусства, которое означает, как мы помним, произведение, которое пересылается по почте, и способствует связи между людьми, которые не для коммерции и наживы. Но в данном случае будут также представлены работы «обычных» людей.

Кстати, сейчас сравнивают коммуникационную сеть почтового искусства с расширением нейронных сетей. Само почтовое искусство, mail-art не изменилось благодаря интернету – вам по-прежнему придется идти в почтовое отделение и наклеивать марки на конверт, чтобы распространить работу, но что изменилось, так это коммуникационная сеть. Интернет значительно упростил создание сетей между художниками и авторами. Благодаря Интернету mail-art достигает более широкой аудитории, которая иначе не узнала бы об этой сфере.

Среди «исторических работ» на выставке – воссозданная работа Йоко Оно – художницы-новатора своего времени, «самой известной из неизвестных художниц», много лет пребывавшей в тени мужчин, хотя она сама создавала красивые, поэтичные, одновременно простые и сложные произведения. Эта работа предлагает участнику быть и исполнителем, и наблюдателем в моменте зажигания горящей спички. Работа Йоко Оно вновь воплощена в рамках выставки преподавательницами искусства из Хайфы.

2 октября 1955 года художница, будучи студенткой колледжа, Йоко Оно раздала посетителям партитуру, и в ней была написана одна строчка: «Зажги спичку и наблюдай за ней, пока она не погаснет». Этим высказыванием Йоко обращалась к метафоре, возникшей благодаря дзен-буддистам: «Услышь звук, с которым вращается Земля». Таким образом она хотела привлечь внимание людей к личному спокойствию, единению с миром, способности созерцать. Позже Йоко Оно обратилась к проекту, создавая фильм «Спичка», а само действо в дальнейшем повлияло на арт-группу Fluxus.

Мероприятия и выставки проводятся «Теплицей местного искусства r», общественным художественным учреждением, главный куратор – Оз Злуф. Кураторы выставки – Став Эвен Захав и Майя Прат.

Художники- участник выставки: Ольга Егорова и Олег Корчагин + Ульрих Тулл и Георг Фишер, Шарон Гальперин, Эмиль Вольф, Офри Йосеф Азулай и Йоси Восса, Шломит Лек, Рокси Монтано, Деван Сиван, Ротем Флитман, Творческий молодежный коллектив движения «Тарбут Хайфа», Яэль Прат, Один Шадами, Ротем Шараф. Большинство из них – художники из Хайфы и окрестностей года, некоторые – приглашенные художники из других стран.

Консультации и художественное сопровождение – Оз Злуф и Ами Штайниц.

Другие партнеры: «Культурное движение -Тнуат тарбут», Институт немецкой культуры имени Гёте – Германия/Израиль, Музей FLUXUS+ в Потсдаме в Германии, Музей Fondation du Doute в Блуа во Франции; преподаватели художественных специальностей в Израиле.

Публика приглашается принять участие в этом проекте в часы работы «Теплицы» с воскресенья по четверг с 09:00 до 16:00, особенно в рамках Live- мероприятий.

«Теплица местного искусства» – улица Шабтай Леви 24, Хайфа

Полная и обновляющаяся программа будет опубликована на сайте https://www.artkehila.co.il/ и в инстаграме https://www.instagram.com/hamama.art.haifa/ «Ха-Хамама ле-оманут маком».

Вход свободный, количество мест ограничено