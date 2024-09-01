«Есть о чем поговорить» и «Чай для двоих» в Раанане

Верхнее фото – Omri Mor/ Photo by Bertzi Goldblat. Все фотографии предоставлены оркестром «Симфонет Раанана»



Новый сезон «Симфонет Раанана». Оркестр «Симфонет Раанана» объявил о начале продажи абонементов на концертные серии ближайшего сезона 2024-2025 гг.: «Есть о чем поговорить» и «Чай для двоих».

Руководители оркестра – главный дирижер и художественный руководитель Омер Меир Веллбер, штатный дирижер Давид Зеба и генеральный директор оркестра Орит Фогель Шафран – говорят: «Дорогие наши зрители! Культура всегда занимала значительное место в жизни человека. И вы, завсегдатаи нашего зала, раз от раза доказываете это. Выступления оркестра и ваш тёплый приём – это идеальное сочетание, необходимое для продолжения нашей деятельности. В сезоне 2024-2025 гг. с «Симфонет Раанана» выступят лучшие музыканты с мировым именем. Наряду с этим, мы предлагаем новую дневную концертную серию «Чай для двоих», которая объединяет мир музыки, кино, театра и литературы. Приходите на наши концерты, и вместе мы создадим гармоничную атмосферу, которая объединяет и поднимает настроение!».

В абонементе «Есть о чем поговорить» нового сезона классической музыки оркестра «Симфонет Раанана» – 11 концертов. Они проходят в «домашнем» зале оркестра – в Городском центре музыки и искусств Раананы.

Концерты начнутся в конце сентября 2024 года, абонементы уже в продаже.

Концерт № 1 – Концерт открытия сезона

24.9.2024, вторник, 20:00

25.9.2024, среда, 20:00

Нимрод Давид Пфеффер – дирижер и пианист (Израиль/Франция)

Шопен: Концерт для фортепиано № 1 ми минор, соч. 11

Шуман: Симфония № 1 си-бемоль мажор, соч. 38, “Весна”

Концерт № 2 – Моцарт в Леванте

19.11.2024, вторник, 20:00

20.11.2024, среда, 20:00

Матан Йона – дирижер

Омри Мор – фортепиано и вокал

Моцарт: Похищение из сераля — увертюра

«Gana Yana» — народные песни

Россини: Итальянка в Алжире — увертюра

Песни Омри Мора

Моцарт: Концерт для фортепиано № 20 ре минор, К. 466

Концерт № 3 – Конец года: Бесконечный ритм

29.12.2024, воскресенье, 20:00

30.12.2024, понедельник, 20:00

31.12.2024, вторник, 20:00

Давид Зеба – дирижер и фортепиано

Даниэла Скорка – вокал

Жока Перпиньян – перкуссия и вокал

Марсело Нами – гитара

Дор Амран – мандолина

Знаменитые хиты самбы и босса-новы из Южной Америки. Путешествие из Бразилии в Аргентину по маршруту известных шлягеров Антонио Карлоса Жобима, Жилберто Жиля, Дориваля Каимми, Антонио Рамиреса и других

Концерт № 4 – От Баха до Рехтера. C–Brass Quintet (камерный концерт)

15.01.2025, среда, 20:00

C-Brass Quintet

Итамар Лешем – валторна, Игаль Мельцер и Юваль Шапиро – труба

Тал Бен-Рей – тромбон, Итай Агмон – туба

Бах: Контрапункт No. 9 из «Искусства фуги

Моше Зорман: «Один, кто знает»

Гершвин: Американец в Париже (аранжировка Тайяра)

Витольд Лютославский: Маленькая увертюра

Клод Дебюсси: «Девушка с волосами цвета льна»

Бернстайн: Отрывки из Вестсайдской истории

Авраам Халфи/Йони Рехтер:» Корона надо лбом твоим» (аранжировка: Юваль Шапира)

Эли Moхар/ Йони Рехтер: «Не очень серьезно» (аранжировка: Йонатан Альбалак)



Концерт № 5 – Перекресток Иерусалим/Вена. Песни Йоси Баная в классической аранжировке

26.01.2025, воскресенье, 20:00

Давид Зеба – дирижер

Орит Вольф – фортепиано

Натан Датнер – актер и певец

Альбенис: Астурия

Де Фалья: Танец огня

Монти: Чардаш

Джордже Энеску: Чокырлия

Бизе. Кармен – увертюра (переложение для 4 рук)

Подборка песен Йоси Баная

Концерт № 6 – Магия сердца

19.02.2025, среда, 20:00

20.02.2025, четверг, 20:00

Ротем Нир – дирижер

Цви Плессер – виолончель

Моцарт: Волшебная флейта – Увертюра

Эльгар: Концерт для виолончели ми минор, соч. 85

Шуберт: Симфония № 8 си минор, D. 759, «Неоконченная»

Концерт № 7 – Три поколения Готфридов

19.03.2025, среда, в 20:00

22.03.2025, суббота, 20:00

Ярон Готфрид – дирижер и пианист

Бар Готфрид – дирижер и гитара

Дан Готфрид – фортепиано

Джазовое трио: Рони Холан, Йорай Орон, Дан/Ярон Готфрид

Феликс Мендельсон: Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера», соч. 26

Питера Уорлок: Каприоль-сюита (классическая и джазовая версии)

Марио Кастельнуово-Тедеско: Фантазия для гитары и фортепиано, соч. 145

Связи между классической музыкой и джазом: Гершвин, Чик Кориа и другие любимые стандарты

Концерт № 8 – Минтус встречает Мендельсона в Италии

Среда, 9 апреля, 20:00

Четверг, 10 апреля, 20:00

Омер Меир Веллбер – дирижер

Гай Минтус – фортепиано (Израиль/США)

Мендельсон: Симфония № 4 ля мажор, соч. 90, «Итальянская»

Специальная аранжировка Гая Минтуса и оркестра «Симофнет Раанана» – переплетение мелодий Мендельсона и известных итальянских и неаполитанских песен на протяжении всей симфонии.

Концерт № 9 – Дягилев и “Русский балет”

5.05.2025, понедельник, 20:00

6.05.2025, вторник, 20:00

Гиль Шохат – дирижер, пианист и ведущий

Нитай Цори – скрипка

GEM Dance Company

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ»ю

Клод Дебюсси. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»ю

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 из сюиты для джаз-оркестраю

Игорь Стравинский. «Масленица» – фрагмент из балета «Петрушка»

Морис Равель. Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя»

Арам Хачатурян. Фрагмент из балета «Спартак».

Морис Равель. Фортепианный концерт соль мажор

Концерт № 10 — Веллбер-Чобану

5.06.2025, четверг, 20:00

7.06.2025, суббота, 21:00

Омер Меир Веллбер – дирижер

Даниэль Чобану (Румыния) – фортепиано

Сергей Прокофьев: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор, Оп. 26

Йозеф Гайдн: Симфония № 39 соль минор

Концерт № 11 – Закрытие сезона

3.07.2025, четверг, 20:00

5.07.2025, суббота, 21:00

Керен Кагарлицки – дирижер

Нитай Цори – скрипка

Габриэль Форе: Сюита «Пеллеас и Мелизанда», Op. 80

Анри Вьетан: Концерт для скрипки № 4 ре минор, Op. 31

Антонин Дворжак: Симфония № 7 ре минор, Op. 70

Специальный концерт — от Вест-Энда до Голливуда

7.11.2024, четверг, 20:00

Давид Зеба – дирижер

Колин Шахат – баритон

Том Коэн – сопрано

Ирис и Офер Португали – вокал (джаз и госпел)

Новые аранжировки любимых песен из фильмов и мюзиклов, израильской классики, песен известных поп-групп 1970-х и 1980-х годов и многое другое.

Новый абонемент – «Чай для двоих»

Музыка встречается с другими видами искусства – концерты-диалоги , организованные маэстро Гилем Шохатом. Начало всех концертов этой серии – в 17:00 – five o’clock

Концерт № 1 – Музыка и кино

15.12.2024, воскресенье, 17:00

Гость: Рон Фогель, доктор философии

Хачатурян: Вальс «Маскарад»

Герман Херрман: «Psycho» – сюита для струнных

Моцарт: Концерт для фортепиано № 21, К. 467, «Эльвира Мадиган»

Бизе: Кармен – Оркестровая сюита № 1

Бетховен: Симфония № 5 до минор, соч. 67

Концерт № 2 – Музыка и театр

5.03.2025 , среда 17:00

Гость: Ноам Семель

Моцарт: Увертюра к «Свадьбе Фигаро».

Феликс Мендельсон: Музыка к пьесе «Сон в летнюю ночь»

Гиль Шохат: «Badenheim 1939» – увертюра и вальс

Эдвард Григ: «Пер Гюнт» – Оркестровая сюита № 1

Концерт № 3 – Музыка и литература

21.05.2025, среда, 17:00

Гость: Эшколь Нево

Бетховен: Соната ре минор соч. 31 № 2, «Буря»

Мендельсон: Концерт для скрипки ми минор, соч. 64

Шостакович: Оркестровая пьеса «Чай на двоих» или «Таити Трот»

Бетховен: Концерт для фортепиано № 5, соч. 74 – «Император»

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Оркестр «Симфонет Раанана» – это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр был основан в 1991-м, на пике алии 1990-х и помог трудоустроиться как многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза, так и молодым израильским музыкантам. Проект (бывший проект, а ныне уважаемый оркестр) воплотился в жизнь благодаря совместной инициативе муниципалитета Раананы, центра абсорбции репатриантов творческих профессий, Министерства образования, Еврейского агентства – Сохнута и Министерства абсорбции. Кстати, с 1996-го по 1999 год приглашенным композитором в оркестре «Симфонет Раанана» был представитель именно алии 1990-х – Иосиф Барданашвили.

С самого начала оркестр стремился действовать на благо музыкального образования самых разных слоев населения и привлечения в лоно классической музыки все новой публики. Еще одной важной целью явилось изучение развития еврейской музыки на протяжении веков, пополнение сокровищницы израильской музыки и увековечивание Катастрофы и героизма еврейского народа через музыку. Своей деятельностью оркестр «Симфонет Раанана» доказывает, что достичь целей, которые оркестр ставит перед собой, можно не только словами, но звуками музыки.

Оркестр «Симфонет Раанана» дает почти 350 концертов в год, участвует в престижных фестивалях, таких как Фестиваль Израиля, Оперный фестиваль в Старом Акко, фестиваль Абу-Гош, фестиваль Кфар-Блюм и «Звуки в пустыне». «Симфонет Раанана» часто приглашают выступать за рубежом, включая США, Францию, Польшу, Германию, Данию, Эритрею, Азербайджан, Канаду, Бельгию, Швейцарию и Украину.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. Дирижеры: Сальвадор Бротонс, Максим Шостакович, Константин Орбелян, Даниэль Этингер, Жизель Бен-Дор, Шуан Го и Ноам Шериф. Оперные певцы: Паата Бурчуладзе, Любовь Казарновская, Дмитрий Хворостовский, Чо Суми (Суми Йо), Джесси Норман и известный немецкий коллектив «Грегориан». Пианисты Хоакин Ачукарро, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Оксана Яблонская, Ярон Кольберг и Арье Варди. Скрипачи: Максим Венгеров, Шломо Минц, Хагай Шахам, Александр Рождественский, Ванесса Мэй, Мириам Фрид и Николай Цнайдер. Виолончелисты: Арто Норас, Дмитрий Яблонский и Миша Майский. Оркестр также выступал с последним клейзмером из Галиции – Леопольдом Козловским и многими другими.

Оркестр придает большое значение пропаганде еврейской и израильской музыки, сохранению оригинальных культурных материалов, традиций и свидетельств.

С момента своего создания, наряду с классическим репертуаром оркестр старается исполнять оригинальные произведения из богатого израильского музыкального наследия. За годы своего существования оркестр исполнил более 80 оригинальных работ, написанных по заказу специально для «Симфонет Раанана». Среди них – произведения, посвященные героике Праведников мира, обязательное исполнение произведений композиторов, погибших в Катастрофу. В 2007 году «Симфонет Раанана» впервые обратился к трагической истории Альмы Розе, возглавлявшей женский орткестр Освенцима.

В том же году оркестр завоевал престижную премию Энгеля за «уникальный вклад в развитие наследия еврейской музыки на протяжении поколений». После выступлений «Симфонет Раанана» в Канаде во время Недели Катастрофы, оркестр был приглашен выступить на церемонии, проводимой в Европейском парламенте в Брюсселе в честь Международного дня памяти жертв Катастрофы.

Неординарный подход, динамизм и художественная свобода приводят в ряды поклонников оркестра самую разнообразную публику. В совместных выступлениях с «Симфонет Раанана» в свое время появлялись Стив Уандер, Рэй Чарльз, Хосе Фелисиано, Йэн Андерсон, The Manhattan Transfer, Эмма Шаплейн, Дмитрий Хворостовский, Давид Д’Ор, Шломи Шабан, Асаф Амдурский, Марина Максимилиан и многие другие. В репертуаре оркестра оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

«Симфонет Раанана» придает особое значение подрастающему поколению. Оркестр продвигает образовательные музыкальные проекты в области классической музыки и всячески пропагандирует посредством музыки такие социальные и культурные ценности. У оркестра есть уникальная образовательная программа для детей в детских садах и начальных и младших классах школы, где кульминацией является встреча с оркестром. В основе этой программы – убеждение, что музыка повышает способность учиться, обогащает культурный мир ребенка, а также стремление вырастить новую молодую аудиторию.

«Симфонет Раанана» также обязательно выступает перед людьми с особыми потребностями, например, оркестр дает специальные концерты для слабослышащих. Также годами взращивается понимающая публика среди социально слабых слоев населения, где классическая музыка не является приоритетом. Социальная миссия оркестра заключается в том, чтобы привести классическую музыку в любое место, к каждому гражданину.

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Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир Веллбер

Штатный дирижер –Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран.

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Полная программа концертов оркестра сезона 2024-2025 на иврите – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Hebrew-24-25-New.pdf

На английском языке здесь – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/English-24-25.pdf

Справки по телефону: 09-7457773.

Все фотографии предоставлены оркестром «Симфонет Раанана»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting