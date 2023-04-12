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Встречи и лекции

Fake-Lore – концерт Ансамбля ашкеназской деконструкции

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Напоминаю – который раз и каждый раз всё с большим удовольствием, что выставка Анатолия Каплана в Иерусалимском “Бейт Ави Хай” продолжается до конца августа.
На мой взгляд, эта выставка – одна из важнейших выставок года, каждый раз, с каждым приходом в “Бейт Ави Хай”, раскрывающая с иной стороны. Говорят, что творчество Анатолия Каплана – бесконечно. Так оно и есть – в этом убеждаешься на выставке. И еще одно тому доказательство – мероприятия вокруг выставки, помогающие понять, что такое гравюра, какие книги иллюстрировал Каплан, в чем литературная подоплека его творчества, или – музыкальная Вот о музыке и пойдет на сей раз речь – в среду, 03 мая 2023 в 20:00 в “Бейт Ави Хай” пройдет концерт Fake-Lore – концерт Ансамбля ашкеназской деконструкции.
«Еврейские народные песни» в фантазии художника и в музыкальной импровизации
В 1960-е годы один из великих еврейских художников XX века Анатолий Каплан, ретроспектива которого проходит сейчас в культурном центре Бейт Ави Хай в Иерусалиме, создал цикл цветных литографий, посвященных «Еврейским народным песням». Каждая из работ Каплана – это не иллюстрация, а смелая попытка при помощи художественного воображения фактически придумать «фольклорный канон» еврейской песни в Советском союзе.
Спустя 60 лет в Иерусалим из России приехали не только работы Каплана, но и музыканты Ансамбля ашкеназской деконструкции под руководством Григория Сандомирского, лауреата премии Independent Music Awards.
При участии мультимедиа-художников Ильи Крейнеса и Майи Адар Валлинг, а также исследователя идишской культуры Яада Бирана, музыканты представят восемь «народных песен» из цикла Каплана в своей оригинальной интерпретации, отсылающей одновременно к «аутентизму» и свободной импровизации.
Ансамбль ашкеназской деконструкции: Григорий Сандомирский, Андрей Бессонов, Евдокия Лерер (вокал), а также приглашенные музыканты – Асаф Шхори и Хагай Ферштман
Видео-арт: Илья Крейнес, Майя Адар Валлинг
Текст ведущего: Яад Биран
Программа в основном на иврите, но с максимально возможным дублированием текстовой информации на английском и русском языках.
Адрес: Культурный центр Бейт Ави Хай, Иерусалим, ул. Кинг Джордж, 44
Билеты – 60 шекелей (полный), 30 шекелей (для студентов и военнослужащих)
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18407FAKE-LORE
Напоминаю, что вход на выставку Анатолия Каплана – свободный, но надо зарегистрироваться по ссылке https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18026
Дни и часы работы
Вс, вт, ср, чт 10:00-18:00
Пн 10:00-22:00
Пт 9:00-13:00
Приобрести каталог – https://www.bac.org.il/ru/blog/?postID=18023
Выставка онлайн – https://www.bac.org.il/specials?projectID=17665&page=exhibition
Статьи о выставке – https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067&page=articles

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