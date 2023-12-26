«Гала-оперетта» оркестра «Симфонет Раанана»

Верхнее фото: סטודיו מיתר 2024_יוסי צבקר. Студия “Мейтар”. 2024. Фото – © Йоси Цвекер

Оркестр «Симфонет Раанана» продолжает сезон и представляет в конце месяца четвертый концерт в рамках абонемента 2023-2024 годов – традиционный концерт «Гала-оперетта», которым 30 и 31 декабря оркестр отметит наступление нового календарного года. Прозвучат арии из известных и любимых оперетт – таких, как «Летучая мышь», «Веселая вдова» и многих других. Дирижер – Давид Зеба, солисты студии «Мейтар» при Израильской Опере.

В целом концерт будет посвящен венским опереттам и пройдет при сотрудничестве с оперной студией «Мейтар», которой руководит штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана» маэстро Давида Зебы. Подробная программа концерта станет новогодним сюрпризом для зрителей и будет представлена только во время концерта.

За что мы так любим оперетту? За веселый нрав, за легкость сродни брызгам шампанского, за веселье и возможность отвлечься от будней, унестись вместе с героями на сцене в радужный мир беззаботности и веселья. Может у нас получится отвлечься от реальности на пару часов?

Венская оперетта – это три блистательных имени: Иоганн Штраус-сын, Франц Легар, Имре Кальман. Венская оперетта – это театр, возникший как национальная опереточная школа Австрии в 1860-е годы. В это время успех французской оперетты был ошеломляющим, в той или иной степени французский опыт учитывали во всей Европе – оперетта пришла в Вену вскоре после своего рождения во французском театре «Буфф-Паризьен». На подмостках театров австрийской столицы поэтизировался главный венский танец – вальс, царил дух «прекрасной эпохи», оживал мир страстей, юмора и нежной лирики. Оперетту часто называют «великой утешительницей от музыки» – она переносит слушателя в другую реальность, заставляет забыть о повседневности и почти всегда обещает хэппи-энд в финале.

Все певцы – участники этого концерта – уже не раз выступали в оперных постановках студии «Мейтар», а также с камерными ансамблями и с различными оркестрами страны.

Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 4 – Гала-оперетта

Дирижер и ведущий – Давид Зеба.

Солисты оперной студии «Мейтар» при Израильской опере

Сопрано: Роми Зелиг, Рания Атик, Шломит Лея Ковальски, Оделия Шалев

Тенор: Ади Эзра

Баритоны: Кирилл Одинцов, Рой Вайц

В программе: арии, ансамбли, увертюры, вальсы и польки из знаменитых венских оперетт.

Даты концерта:

Суббота 30.12.2023, начало концерта – в 20:00

Воскресенье 31.12.2023, начало концерта – в 20:00

Раанана, Городской центр музыки и искусства, улица Пальмах, 2алеф

Телефон для заказов билетов: 09-7457773

Давид Зеба – дирижер, композитор, аранжировщик, пианист, певец и переводчик. Руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана», старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле и во всем мире в качестве дирижера, пианиста и певца.

Давид Зеба Родился в Хайфе, получил степень магистра композиции и пения с отличием в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве.

Давид Зеба создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках израильской оперы и как пианист и как солист.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской Опере и получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской Оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой.

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Отдельным значительным событием нынешнего концертного сезона «Симфонет Раанана» станет традиционный фестиваль «КлассиКамери», который оркестр каждый год проводит в сотрудничестве с сетью отелей «Исротель» в Эйлате. Фестиваль 25-го сезона «КлассиКамери» пройдет в Эйлате с 18 по 21 января 2024 года и отметит плодотворное сотрудничество оркестра «Симфонет Раанана» и сети «Исротель».

Для участия в 25-м фестивале «КлассиКамери» в Эйлат прилетит музыкальный руководитель оркестра «Симфонет Раанана» – Омер Меир-Вельбер, который в настоящее время возглавляет два оркестра Гамбурга: оркестр Гамбургской Оперы и Филармонический. Маэстро выступит в концертах вместе с такими известными во всем мире музыкантами, как пианист Гай Минтус, кларнетист Гилад Харель, Яки Реувен (мандолина). Кроме того, среди гостей фестиваля нынешнего года дирижер, директор Нью-Йоркской оперы Константин Орбелян. Его сопровождают две оперные звезды: сопрано Екатерина Сюрина и тенор Перч Каразян, а также замечательный итальянский саксофонист Федерико Мондальчи и известная пианистка Равиталь Хахамов.

Специальную программу подготовил для фестиваля певец и композитор Эяль Хавив, соединяющий израильские и еврейские мотивы с концертной оркестровой музыкой, ее название – «Ибн Гвироль угол Узи Хитмана».

В рамках фестиваля состоится также премьера – захватывающая музыкально-театрально-электронная композиция, которую придумал для этого события музыкальный руководитель театра «Гешер», композитор Ави Биньямин.

Композитор Давид Зеба представляет на фестивале симфонический концерт, а также участвует вместе с Омером Вельбером и другими музыкантами в уникальном ночном концерте «Без галстуков».

На исходе субботы фестиваль завершит праздничное и красочное гала-шоу под руководством главного дирижера оркестра Омера Вельбера, с участием музыкантов-гостей фестиваля, к которым присоединится один из самых популярных сегодня израильско-американских актеров Ран Данкер.

Полную программу фестиваля «КлассиКамери» в Эйлате можно изучить вот по этой ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicamerinew/classicameri/

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Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 4 – Гала-оперетта

Дирижер и ведущий – Давид Зеба.

Солисты оперной студии «Мейтар» при Израильской опере

Сопрано: Роми Зелиг, Рания Атик, Шломит Лея Ковальски, Оделия Шалев

Тенор: Ади Эзра

Баритоны: Кирилл Одинцов, Рой Вайц

В программе: арии, ансамбли, увертюры, вальсы и польки из знаменитых венских оперетт.

Даты концерта:

Суббота 30.12.2023, начало концерта – в 20:00

Воскресенье 31.12.2023, начало концерта – в 20:00

Раанана, Городской центр музыки и искусства, улица Пальмах, 2алеф

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

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Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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