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Встречи и лекции

“ИСКУССТВО НАПЕРЕКОР”. Анатолий Каплан и Каплан и советские еврейские художники, его друзья и современники

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Много экскурсий – реальных и виртуальных – и много проектов вокруг выставки “Заколдованный художник” Анатолия Каплана в Иерусалимском культурном Центре “Бейт Ави Хай”.
Вот всё по порядку:
22 мая – беседа с искусствоведом Григорием Казовским “ИСКУССТВО НАПЕРЕКОР”.
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18521
Григорий Казовский расскажет об особенном положении еврейского художника и специфике еврейской темы в советском искусстве на примере произведений живописцев, близких кругу Каплана: Натана Альтмана, Соломона Юдовина, Давида Гобермана, а также его современников – Меира Аксельрода, Менделя Горшмана, Герша Ингера и других. В фокусе внимания будут как общие черты творчества Каплана и современников, так и принципиальные отличия, делающие художника уникальным.
Всех зарегистрированных участников приглашаем перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.
У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
5 июня – лекция д-ра искусствоведения Ильи Родова “МИРАЖИ И КОНТУРЫ”.
Советское прошлое глазами израильских художников
Непостижимые повороты судьбы привели Танхума Каплана в Иерусалим. Не его самого, к сожалению, а тот мир, который он сохранял своих работах. Как здесь, в Израиле, выглядят грёзы об утраченном еврейском местечке, родившиеся в Советском Союзе? Как израильские художники с советскими корнями вспоминают своё прошлое и выражает своё отношение к наследию восточноевропейских евреев? Обо всём этом пойдет речь на встрече с искусствоведом Ильей Родовым в окружении работ Каплана на выставке в Бейт Ави Хай.
Всех зарегистрированных участников приглашают перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.
У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).
ВХОД НА ЛЕКЦИЮ БЕСПЛАТНЫЙ
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18548
На сайте выставки появилась виртуальная экскурсия на русском языке
https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510
Обратите внимание на кнопку выбора языка справа в нижнем меню https://bac.org.il/warehouse/userUploadFiles/Image/kaplan/3dtour/
Статья о выставке Анатолия Каплана в журнале “Лехаим”
https://lechaim.ru/events/anatoliy-kaplan-uznavanie
или здесь – https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/

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Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

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