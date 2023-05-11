“ИСКУССТВО НАПЕРЕКОР”. Анатолий Каплан и Каплан и советские еврейские художники, его друзья и современники

Много экскурсий – реальных и виртуальных – и много проектов вокруг выставки “Заколдованный художник” Анатолия Каплана в Иерусалимском культурном Центре “Бейт Ави Хай”.

Вот всё по порядку:

22 мая – беседа с искусствоведом Григорием Казовским “ИСКУССТВО НАПЕРЕКОР”.

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18521

Григорий Казовский расскажет об особенном положении еврейского художника и специфике еврейской темы в советском искусстве на примере произведений живописцев, близких кругу Каплана: Натана Альтмана, Соломона Юдовина, Давида Гобермана, а также его современников – Меира Аксельрода, Менделя Горшмана, Герша Ингера и других. В фокусе внимания будут как общие черты творчества Каплана и современников, так и принципиальные отличия, делающие художника уникальным.

Всех зарегистрированных участников приглашаем перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.

У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

5 июня – лекция д-ра искусствоведения Ильи Родова “МИРАЖИ И КОНТУРЫ”.

Советское прошлое глазами израильских художников

Непостижимые повороты судьбы привели Танхума Каплана в Иерусалим. Не его самого, к сожалению, а тот мир, который он сохранял своих работах. Как здесь, в Израиле, выглядят грёзы об утраченном еврейском местечке, родившиеся в Советском Союзе? Как израильские художники с советскими корнями вспоминают своё прошлое и выражает своё отношение к наследию восточноевропейских евреев? Обо всём этом пойдет речь на встрече с искусствоведом Ильей Родовым в окружении работ Каплана на выставке в Бейт Ави Хай.

Всех зарегистрированных участников приглашают перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.

У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).

ВХОД НА ЛЕКЦИЮ БЕСПЛАТНЫЙ

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18548

На сайте выставки появилась виртуальная экскурсия на русском языке

https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510

Обратите внимание на кнопку выбора языка справа в нижнем меню https://bac.org.il/warehouse/userUploadFiles/Image/kaplan/3dtour/

Статья о выставке Анатолия Каплана в журнале “Лехаим”

https://lechaim.ru/events/anatoliy-kaplan-uznavanie

или здесь – https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/

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