 «Маленький принц» на сцене Израильской Филармонии. Рассказчик – Анатолий Белый

Верхняя иллюстрация “Маленький принц”. Рисунок на песке – Марина Соснина.

В эти страшные дни, когда под ногами разверзся ад, когда цивилизация исчезает, когда миру не до тебя, когда в плену среди заложников – дети, когда не спит вся страна, когда мы все хотим вернуться к нормальной жизни, цепляясь за прежние представления о любви, о добре, о поддержке, сложно думать о культурных проектах. Антуан де Сент-Экзюпери писал о любви и войне, о добре и зле, и потому продюсерская компания ArtUp и Израильская Филармония решили осуществить совместный литературно-музыкальный проект «Маленький принц», пригласив для участия в нём знаменитого актёра Анатолия Белого и художницу Марину Соснину, мастера песчаной иллюстрации.

Со дня публикации знаменитого произведения «Маленький принц» Сент-Экзюпери – одной из самых известных книг всех времен – прошло более 80 лет. Эта книга породила бесчисленное количество экранизаций и переведена на несколько сотен языков. По мотивам «Маленького принца» сделано множество спектаклей и аудио-спектаклей, фильмов, сценических и телевизионных постановок, балетов, настольных и видеоигр, и даже анимэ-сериал. Премьера на русском языке совместного проекта продюсерской компании ArtUP и Израильского Филармонического оркестра – музыкально-литературно-художественного спектакля – пройдет 1 и 15 января 2024 года, на сцене зала «Цукер» Израильской Филармонии в Тель-Авиве.

«Маленький принц» любим людьми по всему свету. Разглядеть мудрость этой книги помогут знаменитый артист Анатолий Белый, художница Марина Соснина и музыканты Израильского Филармонического оркестра.

Сейчас мы все ждем чуда – возможно такого, каким стала сама книга «Маленький принц» об отважном посланнике с далекой крошечной планеты, говорящем о любви и добре. Первые ассоциации с «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери – антивоенный посыл этой книги, знаменитые иллюстрации самого автора и та романтическая музыка, которая, пусть и не всегда слышная, становится фоном голосу автора-рассказчика. На сей раз музыка будет слышной, почти осязаемой – произведения Шуберта, Грига, Вивальди, Рахманинова, Моцарта, Баха и других композиторов в исполнении камерного состава музыкантов Израильского Филармонического оркестра. А голос автора – это голос актера Анатолия Белого, который выйдет на сцену вместе с музыкантами.

Художница Марина Соснина и ее волшебные картины в жанре песчаной анимации будут присутствовать на сей раз на сцене онлайн, на большом экране, но музыка и рассказчик будут рядом со зрителями – перед ними. Перед взрослыми и детьми, которые придут, чтобы прикоснуться к сказке; которые убеждены, что свет побеждает тьму.

Книга «Маленький принц», где война представлена в виде аллегории, скрытой за сказочными образами, была впервые опубликована на французском и английском языках в США издательством Reynal & Hitchcock в апреле 1943 года, а во Франции вышла уже после освобождения страны от немецких войск: произведения Сент-Экзюпери были запрещены режимом Виши.

Во время Второй мировой войны Сент-Экзюпери совершал разведывательные полеты. 31 июля 1944 года он вылетел с авиабазы на Корсике и больше не вернулся. Тело писателя не было найдено. О судьбе Экзюпери не было никаких сведений до 1998 года, пока его серебряный браслет не нашел рыбак у берегов Марселя. Останки самолета были обнаружены неподалеку профессиональным ныряльщиком в 2000 году.

Сент-Экзюпери сам нарисовал все иллюстрации к «Маленькому принцу». Он изучал архитектуру, но не считал себя художником, хотя было известно, что постоянно делал наброски. Его иллюстрации к его же книге стали эталонными и потому тем более непросто постараться сделать что-то «свое», но художнице Марине Сосниной это удалось в полной мере.

Марина Соснина училась на факультете изобразительного искусства , одновременно посещая рисовальные классы. Увлечение психологией привело ее к глубокому изучению «песочной терапии», одной из форм арт-терапии. После работ с песком в качестве живописного материала песчаная живопись и анимация стали ее призванием.

В настоящее время Марина Соснина – один из самых востребованных в Европе мастеров искусства песка. Марина также использует в своей работе театр теней, акварельную и пастельную живопись, песчаные барельефы, развивая свой «театр иллюстраций». С 2013 года Марина Соснина ведет концертную деятельность, сотрудничая с выдающимися музыкантами, выступает на одной сцене с различными оркестрами. Среди ее наиболее значимых работ последнего времени – спектакли «Tempus fugit», «Ромео и Джульетта», «Серенады и эфемерные истории», а также «Маленький Принц» с Андреем Белым. Особое место в творчество Марины Сосниной занимает создание песчаных иллюстраций к «Страстям по Матфею» Баха.

Приходите! «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери говорит о том, что война – это не неизбежность, а выбор. Мы выбираем свет, и на этот раз еще и свет новогодних огней и свет Хануки.

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Антуан де Cент-Экзюпери. «Маленький принц».

Литературно-музыкальный спектакль для всей семьи.

Совместный проект ArtUP и Израильского Филармонического Оркестра – впервые на русском языке.

Рассказчик – Анатолий Белый.

Художница – Марина Соснина (песчаная анимация).

Камерный состав Израильского Филармонического оркестра.

Прозвучат произведения Вивальди, Рахманинова, Моцарта, Грига, Баха и других композиторов.

Тель-Авив, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер»

1 января 2024 года, понедельник, 16:30 и 18:30

15 января 2024 года, понедельник, 16:30 и 18:30

Заказ билетов – https://artup.co.il/event/109/

Сайт ART UP https://artup.co.il/

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