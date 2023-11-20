«Музыка для души»

Заглавное фото – Иерусалимский квартет. Photo – © Феликс Бродe

Израильские музыканты с яркой творческой карьерой за рубежом – члены «Иерусалимского квартета» – и известнейшая кларнетистка Шарон Кам принимают участие в общих усилиях по возвращении культурной жизни в прежнее русло.

Иерусалимский Музыкальный Центр организует концерты Иерусалимского квартета в Тель-Авиве, Иерусалиме и Зихрон-Яакове с 6 по 9 декабря. Кларнетистка Шарон Кам сыграет с Иерусалимским квартетом 9 декабря в зале «Эльма» в Зихрон-Яакове и вместе они исполнят сочинение Брамса Квинтет для кларнета и струнного квартета (ор.115).

В программе концертов – шедевры романтического периода, а также замечательный квартет знаменитого израильского композитора Пауля Бен-Хаима.

Доходы от концертов будут направлены на финансирование музыкальных мероприятий для эвакуированных жителей Отефа, юга и севера.

«Мы решили перейти к практическим действиям и провести концерты, несмотря на ситуацию, исходя из нашего понимания важности культурной жизни Израиля для любителей музыки в частности и для страны в целом, – говорит Гади Абади, генеральный директор Иерусалимского Музыкального Центра, – потому что, как поётся в известной песне, мы обязаны продолжать играть и мелодию ничем не остановить».

«Страсть, точность, теплота, золотая смесь – вот отличительные черты этого превосходного израильского струнного квартета» – таково было впечатление критиков «Нью-Йорк Таймс» об Иерусалимском квартете.

Иерусалимский квартет был сформирован в 1993 году, когда его музыкантам было всего по 15 лет, в рамках программы для выдающихся молодых музыкантов Иерусалимского Музыкального Центра под руководством Ави Абрамовича. Квартет дебютировал в 1996-м году и уже в 1997 году квартет занял первое место за лучшую интерпретацию музыки 20-го века на конкурсе «Франц Шуберт и музыка 20-го века» в Граце.

В репертуаре квартета как классическая (Гайдн, Бетховен, Шуман, Чайковский), так и современная музыка (Барток, Куртаг, Шостакович.

Помимо выступлений в Израиле, квартет играет в лучших залах мира, гастролировал во многих городах Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, а также в США, Австралии и Новой Зеландии.

Иерусалимский квартет – постоянный и любимый гость на крупнейших концертных площадках мира. Среди недавних выступлений – квартетный цикл Бетховена в Вигмор-холле в Лондоне; цикл Бартока на Зальцбургском фестивале; их ежегодный семинар струнного квартета в Кран-Монтана, Швейцария, и резиденция в Иерусалимской музыкальной академии

Квартет – постоянный и любимый гость на важнейших концертных площадках мира, особенно популярен в Северной Америке и Европе, где его музыканты постоянно выступают в престижных залах и на известных фестивалях. Квартет записывается эксклюзивно для компании «Harmony Mundi». Записи квартета «Квартеты Гайдна» и ««Смерть и девушка» Шуберта (String Quartet No. 14 (d-moll), D. 810 («Der Tod und das Mädchen»)) получили множество наград, в том числе премию «Золотой диапазон» и премию журнала BBC Music Magazine в области камерной музыки и премию Echo Classic Award. В 2014 году вышли и получили признание критиков записи «Квартета для квартетов» Яначека и Сметаны. Также Иерусалимский квартет выпустил л записи произведений Дворжака, Равеля и Дебюсси. В центре художественного интереса находились также записанные и изданные квартеты Бетховена. Стоит отметить, что из-за из-за названия квартета и его восприятия как посла культуры Израиля, Иерусалимский квартет подвергался протестам во время своих выступлений. Так, к примеру. Еще в 2010 году выступление в лондонском Wigmore Hall, которое транслировалось в прямом эфире на BBC Radio 3, было сорвано и трансляцию пришлось остановить.

Среди ярких событий псезона 2023/2024 — туры по Швеции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии; и выступления на биеннале квартета в Париже, Лиссабоне и Амстердаме. Помимо регулярных программ квартета они вернут «Идиш Кабаре» и исполнят «Цикл Бартока» в Эльбской филармонии в Гамбурге. Их предстоящие туры по Северной Америке включают концерты в Монреале, Питтсбурге, Провиденсе, Портленде (Мэн), Хьюстоне, Тусоне, Палм-Бич, Майами, Новом Орлеане, Денвере, Лос-Анджелесе, Кармеле, Нью-Йорке и других местах.

В 2019 году квартет выпустил уникальный альбом, посвященный еврейской музыке в Центральной Европе в период между войнами и ее далеко идущему влиянию, в который вошли коллекции песен кабаре на идиш из Варшавы 1920-х годов, а также произведения Шульгофа и Корнгольда.

Состав Иерусалимского квартета:

Александр Павловский – скрипка

Сергей Бреслер – скрипка

Ори Кам – альт

Кирилл Злотников – виолончель

Гостья пограмма: Шарон Кам – кларнет

Концерты Иерусалимского квартета с 6 по 9 декабря пройдут в рамках международной серии имени Элейн и сэра Джеймса Вулфензонов.

Официальный сайт Иерусалимского квартета – http://www.jerusalem-quartet.com/

Программа:

Иерусалим и Тель-Авив:

Мендельсон: Струнный квартет № 1 ми-бемоль мажор, соч.12

Бен-Хаим: Струнный квартет № 1, соч. 21

Брамс: Струнный квартет № 3 си-бемоль мажор, соч. 67

Зихрон-Яаков: с Шарон Кам (кларнет)

Мендельсон: Струнный квартет № 1 ми-бемоль мажор, соч.12

Бен-Хаим: Струнный квартет № 1, соч. 21

Брамс: Квинтет кларнета си минор, соч.115

Даты:

Тель-Авив, 6 декабря 2023 года, среда, 20:00, зал «Цукер» Израильской Филармонии.

Иерусалим, 7 декабря 2023 года , четверг, 20:00, YMKA

Зихрон-Яаков, 9декабря года 2023 года, суббота, 11:00, зал «Эльма»,

Подробности и билеты – https://www.jmc.org.il/jerusalem-quartet/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза