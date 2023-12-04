Оркестр «Симфонет Раанана». «Песни войны и надежды»

Верхнее фото: Даниэла Скорка (photo © Михаэль Павия), Нитай Рах (photo © – Лираз Вайс), Давид Зеба (photo © Рами Зерингер ).



Оркестр «Симфонет Раанана» открыл сезон абонементных концертов в конце ноября. Но уже 10 и 11 декабря пройдет еще одна серия концертов под общим названием «Песни войны и надежды». Дирижер – Нитай Рах; партия ф-но – Давид Зеба; сопрано – Даниэла Скорка.

Начало всех концертов – в 20:00 в Городском центре музыки и искусств Раананы (концертный зал отвечает критериям службы тыла и является защищённым пространством. В случае тревоги все остаются на своих местах).

В программе:

Карл Мария фон Вебер. Увертюра к опере «Прециоза» (по драме П. А. Вольфа «Прециоза» (1820), соч. 78

Песни войны и надежды – песни Ники Кацуниса/Михалиса Христодулидиса; Йехиэля Мохера/Моше Виленского; Томаса Мендеса; Джона Леннона; Виолеты Парры; Якова Орланда/Мордехая Заира

Франц Шуберт. Симфония № 4 до минор, D. 417, «Трагическая».

Барон Карл Мария Фридрих Август (Эрнст) фон Вебер – немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, вместе с Гофманом является основоположником немецкой романтической оперы. Кстати, в честь героини оперы Вебера «Прециоза» назван астероид Прециоза, открытый в 1904 году.

Симфонию № 4 до-минор, ставшей важной вехой в его симфоническом творчестве, Шуберт создал весной 1816 г. В ней более явственно выражено драматическое начало, не случайно она снабжена заглавием «Трагическая». Это наименование дал произведению сам композитор через некоторое время после его создания. Чем он руководствовался, повлияли ли на это какие-либо события – осталось неизвестным, но такое название действительно подходит этой до-минорной симфонии. Предыдущие симфонии создавались в основном под влиянием традиций венского классицизма, ощущается их воздействие и в Четвертой, и все же некоторые интонации этого произведения заставляют вспомнить и об иных образцах – о Луиджи Керубини, о Кристофе Виллибальде Глюке, об ариях из опер этих композиторов.

Поводом для написания 4-й симфонии явилось желание расширить репертуар традиционного для Вены домашнего музицирования. В доме отца Шуберта регулярно собирались любители музыки, игравшие струнные квартеты и переложения небольших симфоний. Сам юный Шуберт исполнял партию альта. Число участников постепенно возрастало, так что из дома Шубертов пришлось перейти в более просторное жилище одного из музыкантов оперного театра, где играли уже более крупные симфонии. Для этого оркестра любителей и написал 19-летний Шуберт Четвертую и Пятую симфонии, но оркестранты нашли музыку Четвертой слишком сложной, и композитор так никогда и не услышал ее в концертном исполнении. Премьера Четвертой симфонии состоялась более чем через двадцать лет после смерти Шуберта, 19 ноября 1849 года в концерте Лейпцигского музыкального общества «Эвтерпа».

Нитай Рах – дирижер, пианист и аккордеонист, работал в последнее время ассистентом дирижера в Израильском Камерном оркестре благодаря победе в организованном оркестром конкурсе «Теплица дирижеров». В 2022-м году Нитай Рах получил первую премию и приз «Выбор оркестра» на международном конкурсе дирижеров «Wiener Schule» в Вене и третью премию на Международном конкурсе BMI в Румынии, а в 2021-м году – премию на конкурсе «Золотая дирижерская палочка» Хайфского Симфонического оркестра.

Среди музыкальных коллективов, которыми он руководил в Израиле, – Иерусалимский Симфонический Оркестр, Хайфский Симфонический Оркестр, Израильская симфониетта Беэр-Шевы, «Симфонет Раанана» и другие. В Европе Нитай Рах дирижировал оркестром Гайдна в Вене, Симфоническим оркестром города Пазарджик в Болгарии и Оркестром Технического университета Дрездена.

Давид Зеба – дирижер, композитор, аранжировщик, пианист, певец и переводчик. Руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана», старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле и во всем мире в качестве дирижера, пианиста и певца.

Давид Зеба Родился в Хайфе, получил степень магистра композиции и пения с отличием в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской опере и получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках израильской оперы и как пианист и как солист.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой.

Сопрано Даниэла Скорка, выпускница консерватории в Кармиэле, служила в Армии обороны Израиля как выдающийся музыкант и закончила бакалавриат в Академии музыки и танца в Иерусалиме и обладательница степени бакалавра Академии музыки и танца в Иерусалиме, выступала практически со всеми оркестрами Израиля и с зарубежными коллективами. Скорка исполнила партию Белинды в «Дидоне и Энее» Пёрселла, Эвридику в «Орфее» Телемана, Фенису в «Армиде» Люлли, Рахиль и Ривку в «Матерях» Давида Зебы, Сюзанн в «Женитьбе Фигаро», Церлину в «Дон Жуане» и Деспину в «Так поступают все» Моцарта. На концертной сцене она пела в «Мессии» и «Соломоне» Генделя, в «Стабат Матер» Перголези, в «Реквиеме» и «Мессе до минор» Моцарта, и в «Бразильских бахианах» Вила-Лобоса. Даниэла Скорка – лауреат первой премии конкурса Майкла Орена, а также премии за выдающееся исполнение израильской композиции на весенних конкурсах Американо-израильского культурного фонда, призер конкурса Chesty – поэзии в стиле барокко в Инсбруке.

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Оркестр «Симфонет Раанана»

«Песни войны и надежды».

Музыкальный руководитель – Омер Меир Веллбер

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Штатный дирижер – Дуди Зеба

Концерт «Песни войны и надежды»

10 декабря 2023, воскресенье, 20:00

11 декабря 2023, понедельник, 20:00

Раанана, Городской зал музыки и искусства, улица Пальмах, 2а.

Нитай Рах– дирижер

Давид Зеба – пианист

Даниэль Скорка – сопрано

В программе:

Карл Мария фон Вебер. Увертюра к опере «Прециоза» (по драме П. А. Вольфа «Прециоза» (1820), соч. 78

Песни войны и надежды – песни Ники Кацуниса/Михалиса Христодулидиса; Йехиэля Мохера/Моше Виленского; Томаса Мендеса; Джона Леннона; Виолеты Парры; Якова Орланда/Мордехая Заира

Франц Шуберт. Симфония № 4 до минор, D. 417, «Трагическая»



Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il или по телефону 09-7457773

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Текст подготовила Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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