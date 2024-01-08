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Впечатления

Премьера “Лючии Ди Ламмермур” – триумф Хилы Фахимы.

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Верхнее фото @ Yossi Zwecker

Сегодняшняя премьера “Лючии Ди Ламмермур” в нашей Опере – это безусловный и однозначный триумф Хилы Фахимы. Я видела её прежде на сцене в нескольких ролях. Но то, что было этим вечером, превзошло мои ожидания. Колоссальная работа, проделанная певицей над этой сложнейшей партией, вылилась в совершенно блестящее исполнение. Её яркое, хрустальное сопрано возносилось в такие выси и выводило такие трели, что зал просто замирал от восторга. А сцену сумасшествия – спетую в унисон с флейтой, я буду теперь вспоминать, как одно из самых сильных оперных впечатлений и переживаний за последние годы.

Photo by Yossi Zwecker

Ещё одним прекрасным и приятным сюрпризом стал итальянский дирижёр Карло Монтанаро. Оркестр в его руках был точен и певуч. Монтанаро начинал свой музыкальный путь скрипачом. Как дирижёра его открыл Зубин Мета, который покровительствовал Карло в первые годы. Согласитесь, это уже гарантия высокого уровня! Сейчас Монтанаро признанный и опытный дирижёр, настоящий Маэстро.
Итальянский тенор Оресте Козимо уже не первый раз выступает на нашей оперной сцене. Мы видели его в последние годы в “Сказках Гоффмана” и в “Травиате”. Я ещё всё время шутила, что с его внешностью невозможно играть никого, кроме Пушкина. 🙂
В “Лючии Ди Ламмермур” Козимо очень красиво провёл всю партию Эдгардо, очень проникновенный и эмоциональный тенор.

Photo by Yossi Zwecker

Особенно хочется отметить сценографию, свет и четырёх танцовщиц, сопровождавших всё действо.

Photo by Yossi Zwecker

Я дам в комментарии ссылку на фотоальбом Саша Деда – посмотрите обязательно – потрясающие фотографии!
Подробная информация об опере от Маши Хинич можно получить здесь.
Гаэтано Доницетти. «Лючия Ди Ламмермур».
Либретто: Сальвадоре Каммарано, по роману Вальтера Скотта
Дирижер: Карло Монтанаро
Постановщик: Эмилио Саги
Режиссер новой версии – Омер Бен-Саадия
Сценография – Энрике Бордолини
Художник по костюмам – Имме Моллер
Оригинальный свет – Эдуардо Браво
Художник по свету – Надав Барнеа
Постановщица движения – Дана Руттенберг
Лючия – сопрано Хила Фахима (Израиль) и Лаура Уллоа (Куба);
Эдгардо – теноры Оресте Козимо (Италия) и Джорджио Мизери (Италия);
Энрико (брат Лючии) – баритоны Йонуц Паско (Румыния) и Одед Райх (Израиль);
Раймондо – Раймонд Бидебенд, пастор, наставник Лючии – бас-баритон Давиде Джангрегорио (Италия) и бас Алексей Биркус;
Артуро – Лорд Артур Баклоу – теноры Ливиу Индрикау (Румыния) и Энтони Уэбб (США);
Алиса, подруга Лючии – Тамара Навот (Израиль) и Галь Кохав (Израиль);
Нормано, начальник стражи замка – теноры Энтони Уэбб (США) и Антон Тротуш (Израиль).
Хор Израильской оперы (хормейстер – Итай Беркович)
Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы
Переводы титров: Исраэль Юваль.
Представления «Лючии ди Ламмермур» пройдут с 5 января по 15 января 2024 года.
Пятница | 05.01.2024 | 13:00
Воскресенье | 07.01.2024 | 19:00 | Премьера
Понедельник|08.01.2024 | 18:00
Среда|10.01.2024 | 18:00
Четверг|11.01.2024 | 19:00
Пятница|12.01.2024 | 13:00
Суббота | 13.01.2024 | 19:00
Понедельник|15.01.2024 | 19:00
Продолжительность постановки – 2 часа 40 минут с антрактом.
Опера идет на итальянском языке с титрами на английском и иврите.
Заказ билетов по телефону 03-6927777, на сайте Оперы: https://bit.ly/4aEMASD
или в «Браво»: https://bit.ly/3vmOG9q
.Впечатлениями поделилась Ольга Голдин.

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