Премьера “Лючии Ди Ламмермур” – триумф Хилы Фахимы.

Верхнее фото @ Yossi Zwecker Сегодняшняя премьера “Лючии Ди Ламмермур” в нашей Опере – это безусловный и однозначный триумф Хилы Фахимы. Я видела её прежде на сцене в нескольких ролях. Но то, что было этим вечером, превзошло мои ожидания. Колоссальная работа, проделанная певицей над этой сложнейшей партией, вылилась в совершенно блестящее исполнение. Её яркое, хрустальное сопрано возносилось в такие выси и выводило такие трели, что зал просто замирал от восторга. А сцену сумасшествия – спетую в унисон с флейтой, я буду теперь вспоминать, как одно из самых сильных оперных впечатлений и переживаний за последние годы.

Ещё одним прекрасным и приятным сюрпризом стал итальянский дирижёр Карло Монтанаро. Оркестр в его руках был точен и певуч. Монтанаро начинал свой музыкальный путь скрипачом. Как дирижёра его открыл Зубин Мета, который покровительствовал Карло в первые годы. Согласитесь, это уже гарантия высокого уровня! Сейчас Монтанаро признанный и опытный дирижёр, настоящий Маэстро.



Итальянский тенор Оресте Козимо уже не первый раз выступает на нашей оперной сцене. Мы видели его в последние годы в “Сказках Гоффмана” и в “Травиате”. Я ещё всё время шутила, что с его внешностью невозможно играть никого, кроме Пушкина.В “Лючии Ди Ламмермур” Козимо очень красиво провёл всю партию Эдгардо, очень проникновенный и эмоциональный тенор.

Особенно хочется отметить сценографию, свет и четырёх танцовщиц, сопровождавших всё действо.

Я дам в комментарии ссылку на фотоальбом Саша Деда – посмотрите обязательно – потрясающие фотографии!