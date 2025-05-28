«Тепличные» размышления по завершению Fresh Paint Art Fair 2025

Елена Шипицына, 30.05.2025

Арт-ярмарка «Свежая краска» была в этом году особенно «свежа» как по обилию молодых участников и разнообразию представленных медиумов, так и по новизне концепции: в этом году на фоне военных событий и миграционного бума организаторы больше внимания уделили работам репатриантов и рефлексиям художников на нерв времени.

Накануне закрытия я успела попасть на авторскую экскурсию Александры Левиной, члену команды медиаторов ярмарки, и поговорить с несколькими участниками проекта «Теплица», что было особенно интересно.

Я уже писала об удивительной истории пробуждения живописного чувства в душе дизайнера Кристины Михайловски, ушедшей в живопись как в эмоциональную терапию и творческую перезагрузку. Написанные художницей в этом диалоге с собой картины вызвали на ярмарке ответный зрительский отклик и имели коммерческий успех. Все мы, как видно, соскучились по честному эмоционально выразительному искусству! Ее история – очень вдохновляющая для всех творческих людей и прочитать о ней можно в моем с ней интервью вот здесь – Разговор об искусстве, сохраняющем душу времени и исцеляющем раны войны – ISRAELI CULTURE

Не менее поразительная внутренняя трансформации произошла с другой участницей «Теплицы» – недавней репатриантки из Санкт-Петербурга Вероникой Бернард. Классический скульптор с академическим образованием после стремительной репатриации попала в безвоздушное пространство невостребованности своих монументальных навыков. Но так устроен мозг творческого человека что он ищет в любых условиях новые возможности реализации креативных идей. Следуя этому парадоксальному принципу, Дарья переключила свое внимание на текстиль и картон, бросовые материалы, которые можно найти в избытке на израильских улицах… Год иммигрантской апатии сменился интенсивным экспериментом с новыми материалами, сюжетами из прошлой и настоящей жизни. Так появилась серия текстильных рельефов по воспоминаниям о «петербургском барокко», псевдоримская мозаика на тему событий украинской войны и скульптурная коллекция из шпатлевки острохарактерных персонажей, подсмотренных на улицах Хайфы. При всей простоте материалов мастерство исполнения не могло не быть замеченным отборочным жюри проекта «Теплица». И случайно посланная заявка в последнюю неделю open call оказалась для Вероники успешной. Как, впрочем, и сама ярмарка.



О том как творчество помогает проявить паттерны детской памяти мы поговорили Дарьей Конштык, приехавшей из постсоветской Украины 1990-х 10-летней девочкой, одной из тех, кого в Израиле называют представителями «полуторным поколением». Пройдя все сложности интеграции в языковую и культурную среду Израиля, Дарья пошла учиться искусству в колледж Миншар, и в 38 лет стала разносторонним мультидисциплинарным художником. В основе ее живописного стиля – украинская декоративная роспись, народный лубок и восточный орнамент. Сказочные сюжеты книг советского детства переплетаются с мотивами декоративных орнаментов Ближнего Востока и Латинской Америки, африканских тканей и йеменских ковров. Такой вот собирательный миф «народного еврейского единства», взгляд на образ нашей страны изнутри воображения бывшей советской школьницы.

И если уж говорить об образе нашей жизни, то точнее всего выразил его Мэй Голдестейн, выпускник факультета фотоискусства Академии художеств Бецалель. Серия его крупнофарматных цветных фото так и названа «Образ жизни», и создана она была после нашей трагедии 7.10.2023. Надо ли говорить что происходит с сознанием молодого фотохудожника за полгода до своего выпуска, когда война требует от него срочного боевого участия?… В результате – тему дипломного проекта Мэю подсказала реальная судьба его поколения: юная жизнь между миром и войной, беззаботностью и опасностью, покоем и тревогой. Все модели его постановочных фото – реальные девушки и парни, армейские друзья, каждый из которых изображён в неразрывной связи как с природой Эрец-Исраэль, так и с атрибутикой Армии Обороны Израиля. Они предстают как своеобразные аллегории природных стихий и военного времени одновременно: солдатки северных границ сняты на фоне водопадов, бойцы пехоты «прорастают» сквозь песок пустыни, отряд разведчиков подобен лесной роще на заднем плане кадра. Взгляд их строг и устремлен прямо на зрителя, и лишь яркий мяч в руках одного из них напоминает о том, что все они – вчерашние мальчишки.

В общем, сильные эмоции и нетривиальные мысли вызвали в моем сознании работы молодых. Меньше в этом году на выставке модных концептуальных трендов, больше искренних чувств и глубоких смыслов. Хочется верить, что искусство поможет нам сохранить в себе человечность.

Дополнительные ссылки:

«Свежая краска 2025». Не забыть о душе и передать дух эпохи – https://www.israelculture.info/svezhaya-kraska-2025-ne-zabyt-o-dushe-i-peredat-dux-epoxi/ (обратите внимание на проекты русскоязычных кураторов, они описаны по этой ссылке)

«Свежую краску» вновь увидят в Тель-Авиве – https://www.israelculture.info/svezhuyu-krasku-vnov-uvidyat-v-tel-avive/

О русскоязычных участницах “теплицы” Художницы-репатриантки на ярмарке «Свежая краска» в Тель-Авиве: творческие поиски, эмиграция и войны прошлого и настоящего – https://www.israelculture.info/xudozhnicy-repatriantki-fresh-paint/

Разговор об искусстве, сохраняющем душу времени и исцеляющем раны войны – ISRAELI CULTURE

Сайт ярмарки: www.freshpaint.co.il

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