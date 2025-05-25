Разговор об искусстве, сохраняющем душу времени и исцеляющем раны войны

Елена Шипицына, 24.05.2025

Не устаю удивляться нашей израильской витальной силе – наши музы не молчат когда грохочут пушки и летают ракеты. И то, что голос культуры воюющей страны поёт о жизни, а не о ненависти и мести – это воодушевляет. О жизни, её многоцветье с любовью, грустью и юмором говорят художники 17-й арт-ярмарки «Fresh Paint 2025», стартовавшей 21 мая в Тель-Авиве.



Обычно я зависаю в разделе арт-дизайна, смакуя изобретательность и остроумие идей молодых дизайнеров. Но на сей раз застряла в экспозиции fine art – так много было на этой «Свежей Краске» интересных «свежих работ» молодых художников-репатриантов из разных постсоветских стран: Литва, Латвия, Украина, Беларусь, и конечно, Россия. И в каждой работе – своя история личной пересборки творческой личности автора в новых обстоятельствах жизни. Например, когда скульптор-монументалист Вероника Бернард (Хайфа) в отсутствии скульптурного материала открывает для себя пластические возможности ткани, а художник по текстилю Кристина Михайловски (Мицпе-Рамон) переносит технику коллажа на синтез живописи с военной фотографией, ты понимаешь, что творчество – универсальный способ спасения в нас человечности в любых ситуациях социальной турбулентности.

Кстати, о творческой пересборке: Кристина Михайловски – пример как раз такой успешной личностной трансформации. Репатриантка из России конца 1990-х, выпускница колледжа «Шенкар» 2000-х, она с мужем и маленькой дочкой вернулась в Москву к родителям в 2006-м, чтобы через 16 лет снова приехать в Израиль уже с тремя дочерьми-подростками. И все эти 16 лет были целиком посвящены семье и семейному быту. Но возвращение в Израиль пробудило желание вернуться к живописи вопреки обстоятельствам трудного репатриантского быта. В результате за четыре года было написано несколько десятков работ маслом и акрилом, и как награда – успех заявки на участие в проекте «Теплица» самой престижной в Израиле арт-ярмарки «Frespaint Art Fair».

Я поговорила с Кристиной в день открытия о том, как осуществилось её двойное возвращение к себе как израильтянке, и как к художнице. И оказалось, что обе эти идентичности в ее душе тесно переплетены и проросли друг в друга.



– Кристина, ваши работы написаны свободно и уверено, с тонким колористическим чувством. Как произошла такая распаковка души живописца в бывшем дизайнере?

– Было не просто. Дело в том, что в Москве я всю свою креативность направила в детей и семью. Мои девочки и сейчас очень творческие. Но в последний год жизни в России я почувствовала, что стала забывать как быть художником, и даже испугалась, что не помню как кисточку в руках держать. Вернуться к творчеству помогла книжка Марка Даниэля Нельсона «Как рисовать акрилом быстро, свободно и смело 50 эффектных картин, которые несложно повторить». Я ей очень благодарна, потому что, читая её , завела себе альбом маленьких холстов и каждый день писала по одному, говоря себе: «Кристина, не бойся, на маленький формат у тебя хватит сил и умений». Семья посмеивалась, что я рисую по детской книжке. А я постепенно вспомнила, как нас учили работать масляными красками, стала изучать техники старых мастеров. И почувствовала, что я ничего не забыла. Я поняла, что маленький формат, буквально 10х10 см, меня ни к чему не обязывает. И так, в 2021-м году, я написала 50 маленьких картин, а потом стала искать лекции Марка Даниэля Нельсона, они были на английском. Мне пришлось вспомнить английский, начать учить его заново, чтобы понимать лекции. И тут я поняла, что он просто меня возродил: он невероятно интересно рассказывал о правилах живописи и о том как их нарушать в творчестве.

– Кристина, это невероятная история настоящей внутренней алии, упорного восхождения к своему призванию!

– Да, действительно, живопись теперь стала моей потребностью. И когда мы вернулись в 2022-м году в Израиль – без багажа, без денег, и я сразу пошла работать в детский садик, то уже не могла без этих ежедневных живописных практик. Каждое утро, перед работой, я начинала с 15 минут йоги и 45 минут живописи. После работы я снова возвращалась к своим маленьким холстам. У меня сложилась своя тема – запечатлевать один и тот же объект в разные моменты времени. Я позволяю своим произведениям созревать, как плодам дерева. Можно сказать, что время стало моим инструментом для создания работы. Время – мой друг и помощник в живописи.

– Но здесь на ярмарке у вас работы самых разных форматов, и отнюдь не маленькие.

– Я постепенно осваивала форматы побольше. Но сначала было страшно. Одна из первых моих крупноформатных работ вот эта – «Невесомость». Она очень важна для меня. Я сделала её в 2023 году, в тот момент, когда подошёл к концу достаточно трудный период моей адаптации к Израилю заново. Мне казалось, что мир вокруг меня потерял вес. Что я нахожусь в невесомости и неизвестности. Мне захотелось остановиться и подумать, взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета. Я составила на полу натюрморт из предметов своей повседневности, словно разложила под ногами всю свою жизнь, и поднялась высоко над ней, как над картой жизни. Там можно увидеть и дороги, и поля, и города. Пустыни и сады. Там есть даже мой дом. Вернее, мечта о доме. Воспоминания о детстве. Там есть все в этой невесомости.



– Вы работаете с фотографией как с эскизом будущей картины?

– Я часто сначала делаю снимок телефоном. В разных ракурсах, поскольку меня интересует движение времени, разное время суток, разное освещение. Потом я это использую в своей живописи. Мне всегда был интересен диалог между живописью и фотографией. Сейчас я работаю над серией новых картин «Мир сквозь войну» в коллаборации с военным фотографом. Его зовут Йогев Вануну. Он служит в Армии Обороны Израиля и снимает будни военной жизни израильских солдат. Он сам резервист, постоянно в Газе, и серия его черно-белых документальных фотографий стала для меня источником идеи живописного цикла, созданного по сделанным им кадрам.

– Что это будет?

– В каждой картине, а они будут не маленькие – более 1 метра длиной – будет совмещаться пейзаж с фрагментом военного фото, с образами солдат. Одно изображение будет проступать сквозь другое. Первая работа «Отражение пустыни» уже написана. В ней сквозь пейзаж можно увидеть лица солдат в шлемах. Но также и сквозь фигуры проступают очертания мирного пейзажа. В процессе её создания я почувствовала невероятную свободу, когда рисовала синеву неба, жар пустыни, лица солдат. Я чувствовала ветер на своём лице.

– Кристина, это очень точно пойманная новая оптика нашей жизни – мы все сейчас воспринимает мир в таком многослойном ракурсе, невозможно, как говориться, переключить фокус с военных новостей на мирную повседневность. Все происходит одновременно.

– Да, поэтому так важно честно выразить это переживание времени. «Художник не должен врать», как говорил мне в «Шенкар» мой потрясающий педагог, известный израильский архитектор Артур Гольдрейх. Поэтому наша с Йогевом серия посвящена двум разным сторонам жизни Израиля, живущего одновременно и в военной, и в мирной жизни. Сам Йогев тоже вдохновился этой идеей, у него как будто крылья выросли – он увидел новые смыслы своих фотографий. Ведь он сам не только боец, но и муж, отец, руководитель Культурного центра Homa הומא в Беер-Шеве. Серия будет заканчиваться сценами мира, его возвращения домой, встречей с семьёй. Как он сам написал: «Я считаю, что с помощью искусства можно не только запечатлеть реальность, но и пережить и исцелить раны войны».

– Это очень пронзительная мысль. Пусть Йогев вернётся с войны, и пусть ваша выставка состоится.

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Дополнительные ссылки:

«Свежая краска 2025». Не забыть о душе и передать дух эпохи – https://www.israelculture.info/svezhaya-kraska-2025-ne-zabyt-o-dushe-i-peredat-dux-epoxi/ (обратите внимание на проекты русскоязычных кураторов, они описаны по этой ссылке)

«Свежую краску» вновь увидят в Тель-Авиве – https://www.israelculture.info/svezhuyu-krasku-vnov-uvidyat-v-tel-avive/

О русскоязычных участницах “теплицы” Художницы-репатриантки на ярмарке «Свежая краска» в Тель-Авиве: творческие поиски, эмиграция и войны прошлого и настоящего – https://www.israelculture.info/xudozhnicy-repatriantki-fresh-paint/

Сайт ярмарки: www.freshpaint.co.il

Страница в фейбсуке – https://www.facebook.com/freshpaint

Инстаграм – https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

Как добраться до ярмарки “Свежая краска” описано на этой странице – https://www.freshpaint.co.il/plan-your-visit-he