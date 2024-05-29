Террор – во имя бога?

Текст – Маша Хинич. Фото – Йосси Цвекер.

Все подробности – вот тут https://www.israelculture.info/dialogues-des-carmelites-francis-poulenc/

Даты – вот они: Четверг | 30.05.2024 | 20:00

Пятница | 31.05.2024 | 13:00

Суббота | 01.06.2024 | 20:00

Понедельник | 03.06.2024 | 18:00

Видео – здесь https://www.youtube.com/watch?v=JjTniN0YaB4 и, несмотря на то, что видео качества отменного, оно в очень приблизительной степени передает красоту этой постановки, ее величавость, ее философию, уровень исполнения, вокал, прекрасную музыку и задумку режиссера Оливера Пи – показать страшное издалека, не впрямую, намеками. Оно – страшное – от этого отстранённого взгляда – становится еще страшнее, а параллели происходящего во время Французской революции с другими насильственными переворотами становятся еще прозрачнее. Во имя бога и с именем бога на устах нападали и защищались, казнили и убеждали. И так продолжается во веки веков и по сей день. И это тоже страшно.

«Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка в Израильской Опере – впервые и на ура! На ура всё – хор, солисты (Яэль Левита в роли Бланш де ла Форс– слова восхищения вам!), оркестр, дирижер Ашер Фиш и постановщик Оливер Пи. Оливер, приезжайте к нам еще!

Эта постановка – насколько соразмерна, настолько и прочувственна, гармонична, взвешена, тонка, величава и изящна. Она смотрится также, как читается книга: страница за страницей, сцена за сценой. Постановка, полная логики, достоинства и великого умения рассказать историю – историю якобинского террора, чуда духовного роста и самопожертвования, историю силы моральных убеждений и самопожертвования героинь в сознательном подражании Христу, историю эмоций и насилия толпы и религиозного / антирелигиозного рвения, историю о страхе смерти и его связи с верой и мученичеством, о бесстрашии и бескомпромиссности.

Эта опера и о религиозных темах невинности, жертвенности и смерти. Кстати, немецкое издание сочинения французского драматурга Жоржа Бернаноса (либреттиста) имело очень подходящее название «Die begnadete Angst» – «Благословенный страх». И месте с тем, это – современная постановка, которая больше занимается духовными и психологическими вопросами, чем строгой исторической точностью.

Сцена оформлена в строго монохромном стиле. Раздвижные панели, меняющие пространства и перспективы, смесь простоты и утонченности. Только люстра отличает монастырь кармелиток от замка семьи де ла Форс. Огромные блоки-стены расходятся, создавая крест света в центре сцены. Все пропитано сдержанностью и строгостью. Соблюден идеальный баланс между визуальной силой и утонченностью, драматизмом и сдержанностью. Черные, серые и белые цвета одеяний монашек как визуальная метафора – Оливье Пи отказывается от ярких триколоров Французской революции. Потрясающая игра полос света – сдержанная и аскетичная, как невидимый гнев. Финальная сцена, когда монахини идут на казнь, распевая «Salve regina» на фоне бесконечного звездного неба, пробирает до мурашек. Лезвие гильотины падает.

Премьера этой постановки прошла в Париже зимой 2013 года (премьера самой оперы – в 1958 году миланском театре Ла Скала), в год 50-летия со дня смерти Франсиса Пуленка. Газета Le Figaro назвала постановку Олива Пи «чудом», а Le Monde писала: «Шедевр… самое захватывающее зрелище, которое когда-либо видели на парижской сцене за долгое время… Это великолепная, незабываемая работа».

Да- так оно и есть – незабываемая, красивая и немного пугающая опера с еще одним измерением – психологическим. И, конечно, эта пронзительная опера Пуленка 1957 года – абсолютно вневременна.

Если бы не ночью писала рецензию – пересказала бы каждую сцену. Но уже ночь, так что только добавлю, что исходный литературный материал включал новеллу немецкой писательницы Гертруды фон Ле Фор о матери Марии из ордена кармелитов в Компьене (к северу от Парижа), единственной выжившей монахине ордена после казни других сестер ордена. История матери Марии была о проявлении сестрой веры в Бога, который не вмешивался в социальные потрясения революции. История матери Марии нашла отклик у Бернаноса и других консервативных французских католиков после Второй мировой войны, особенно после того, как стали известны ужасы Холокоста. Так что повторю, опера – абсолютно вневременна, а постановка очерчивает универсальный мир вечных противостояний. Мир умирает, богохульствуя и корчась в агонии? Надеюсь, что пока все-таки нет.

И PS: Пуленк написал музыку и либретто этой оперы по сценарию, написанному Жоржем Бернаносом, для фильма, который так и не был снят. Так что если музыка напоминает музыки к французским фильмам, то это потому, что так оно и было задумано.