Как научить детей понимать искусство и как приучить детей любить искусство?

Очень просто – дать им возможность делать искусство…

Речь идет о мастер-классе «Заколдованная гравюра» для детей от 8 до 10 лет, который пройдет 16 марта в культурном центре «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме, на котором дети и их родители смогут познакомиться с невероятным миром печатной графики и различными видами художественной печати. И все это не просто так, а связано с потрясающей выставкой «Заколдованный художник» Анатолия Каплана, на которой представлены более 100 его работ 1937-1980-х годов – живопись, керамика, иллюстрации, но в основном – графика (и куда больше – около 300 работ можно увидеть в он-лайн галерее «Бейт Ави Хай» https://www.bac.org.il/specials?projectID=17665). Каплан – не только классический иллюстратор Шолом-Алейхема и сподвижник авангардистов из ОБЭРИУ, но прежде всего выдающийся мастер литографии.

Выставка «Заколдованный портной» открылась 22 января и будет работать до конца августа, ее посещают тысячи людей, интерес к творчеству Каплана огромен, что закономерно – настолько прекрасен этот художник, долгое время неизвестный израильской публики. Рассматривать его работы – отдельное удовольствие, не берусь описать их здесь, настолько они ёмки, насыщенны, объемны…

Подробно о выставке можно прочитать по этой ссылке – https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/ (не забудьте зарегистрироваться на сайте https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18026 перед визитом на выставку)

Мастер-класс «Заколдованная гравюра» в четверг,16 марта начнется в 17:00. Вести его будет художница Анна Рахимбердиева.

В программе – квест по выставке, вырезание гравюр, из которых сложится «заколдованное местечко», изготовление собственной сумки с принтом, а также воссоздание звукового ландшафта местечка с музыкантом Сашей Скворцовой.

Анна Рахимбердиева – художница, закончила МГХПА им Строганова, преподавала рисование и керамику в Москве в Филипповской школе

Саша Скворцова – музыкант, участник групп «Лакоча», Jerusalem Orchestra East West и Israel Klezmer Orchestra

Короткий видеофильм про технику литографии, снятый к выставке Анатолия Каплана: https://youtu.be/tlzWWwapOxo

Участие детей возможно только в сопровождении взрослого. Вход детям – 40 шекелей (ссылка на покупку билетов – https://bit.ly/40OQovF), взрослым – бесплатно.

Часы работы выставки «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» – ежедневно, кроме субботы, открыта для публики с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 10:00 до 13:00. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим. Дополнительная информация о выставке: https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=17959

Дополнительная информация о мастер-классе – https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18008

Страница мероприятия «Заколдованная гравюра» – https://www.facebook.com/events/647532577039308

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