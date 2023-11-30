Верхняя фотография: Офаким, 1972 год. Фото: Ализа Орбах. Из Национальной библиотеки, Архив Ализы Орбах. אופקים, 1972. צילום: עליזה אורבך. מתוך הספרייה הלאומית, ארכיון עליזה אורבך. Источник фото – архив Национальной библиотеки,архив Ализы Орбах https://www.nli.org.il/he/images/NNL_ARCHIVE_AL997012099882505171/NLI #ПоселкиОтефа Новые горизонты: человек, который документирует Офаким с 7 октября https://blog.nli.org.il/otef-ofakim-nadav/ Национальная библиотека Израиля публикует статьи о поселениях Отефа https://blog.nli.org.il/tag/otef/, документирующие истории людей, рассказы о промышленных предприятиях, сельском хозяйстве, а также о поселенческом движении вблизи сектора Газа. Автор – Яэль Энгель Дата публикации – 19 ноября СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Личная история Надава Мишали, основателя Синематеки Офаким, интегрирована в историю самого города и его жителей. В эти дни Машали взял на себя еще задачу задокументировать истории трагедий и героизма города Офаким в субботу 7 октября.

7 октября Надава Мишали не было в Офаким – он навещал родственников в центре страны. Через два дня после черной субботы, он вернулся, чтобы помочь своему родному городу и его жителям.

Несколько дней спустя он встретился со своим школьным приятелем, Талем Билия, потерявшего 7 октября брата. в эту ужасную субботу. Именно Таль сказал ему: «Иди и снимай, людям есть что рассказать, мы должны знать, что здесь было». Надо было встать и действовать, чтобы сохранить историю и трагедию Офаким.

На протяжении многих лет Офаким был относительно мирным городом, если не считать случайных ракетных обстрелов, которые являются обычным явлением в этом регионе. Город расположен в 19 километрах от сектора Газа и никогда не подвергался проникновению террористов, в отличие от некоторых населенных пунктов, расположенных ближе к сектору Газа. В черную субботу Офаким пережил худший день в своей истории. Было убито около 50 жителей города, в том числе мирные жители и сотрудники сил безопасности. Шок был огромным, как и горе. Сегодня, спустя полтора месяца, улицах можно увидеть все больше людей, пытающихся вернуться к повседневной жизни, немного меньше солдат на каждом углу. Попытки собрать осколки в ощущаются по всему городу.

Надав, директор Синематеки Офакима, взял на себя работу по созданию видео-документации кошмарных событий 7 октября. С помощью добровольцев он фиксировал тяжелейшие неопровержимые свидетельства событий, произошедших в этом тихом городе, застигнутом врасплох и подвергшемся жестокому нападению утром праздника Симхат-Тора.

Первое сообщение, снятое Надавом, касалось семьи Билия, семьи его друга Таля, чей брат Ариэль был убит в черную субботу. Ариэлю было 28 лет. Он был убит, пытаясь защитить десять членов своей семьи, жену и двоих маленьких детей. Он постарался вывести всех через окно в доме своих родителей, где они все собрались, на небольшой балкон. Их жизни были спасены, но Ариэль не смог вовремя скрыться от террористов.

Поначалу Надава отпугнула реальность, выходящая за рамки привычного: «Кто я такой, чтобы направлять камеру на скорбящих людей, пока они сидят шиву?” Но камера оказывает определенный эффект: «Жена Ариэля рассказала, что произошло, и внезапно начала воспроизводить все, что произошло, совершенно спонтанно, не спланировав этого, без моей просьбы».

В тот же день Надав также взял интервью у Михаль Билии, матери Ариэля, в доме которой они все прятались и где он Ариэль убит. Дом семьи Билия сгорел и полностью разрушен но когда Надав спросил Михаль, хочет ли она вернуться, она ответила: «Конечно! Это мой дом!» Такой же ответ он получил и в других интервью: жители Офакима не хотят уезжать и чувствуют себя еще более связанными со своим городом после тех ужасных событий, которые там произошли.

То первое интервью побудило Надава продолжать документировать свидетельства членов семей убитых: «Я быстро поняла, что камера – это не что-то угрожающее, а скорее успокаивающее, и я делаю все, чтобы сделать ее “прозрачной”, чтобы человек, сидящий напротив меня говорил со мной, а не с камерой”.

37-летний Надав Мишали родился в Офаким в традиционной семье выходцев из Марокко, учился в религиозной школе, затем поступил в ешиву, но, начав армейскую службу решил, что больше не будет носить кипу, хотя и остался верен своим убеждениям.

В студенческие годы он решил снять фильм о старом кинотеатре, действовавшем в Офакиме в 1970-1980-х годах – «Синема Мерхавим». В 1990-е годы заведение обанкротилось и превратилось в заброшенные руины. Когда Мишали вернулся в Офаким, он начал пытаться возродить интерес к кино в городе.

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Дело своей жизни Надав Мишали осуществляет в Офаким: его Синематека работает с 2016 года.

Зал Синематеки вмещает 90 человек. Синематека Офаким также служит культурным центром, где проводятся лекции, встречи и культурные мероприятия с участием артистов со всего Израиля. Поначалу к Синематеке относились как к какой-то диковинке, но теперь местные жители даже не представляют город без нее.

В течение первых нескольких недель войны Синематеке провода показы в убежищах, школах и детских садах, но как только это стало возможным, просмотры вернулись в кинотеатр, у которого есть бомбоубежище, что создает ощущение безопасности. Показываемые фильмы тщательно отбираются, главная цель – воодушевить каждого, кто принял решение выйти из дома и пойти в кино. «Община и люди в Офаким потрясающие. Я знаю их всех. Героизм, который мы здесь увидели, принимает разные формы. В каждой истории я видел благородство и огромную душу». Надав рассматривает свой проект как возможность рассказать о городе, жители которого зачастую “невидимы” для посторонних.

Одной из жительниц Офаким – ставшая всем известной, благодаря своим печеньям, Рахель Эдри, чей дом был захвачен террористами 7 октября.

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Надав говорит: «История Рахель удивительна и отражает Офаким и степень гостеприимства в нем. Я взял интервью у всех, кто хотел, не только у семей погибших, но и у людей, которые были ранены, были свидетелями происходящего. Я поставил перед собой задачу взять интервью у всех, кто невидим для СМИ».

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Одно из многих записанных Надавом Мишали интервью было с семьей покойного Аарона Пареша, служившего на базе Реим недалеко от в Офаким и убитого утром 7 октября. Его вдова расскавает Надаву о глубоком чувстве одиночества, которое не покидает ее.

Еще одно интервью, которое глубоко тронуло Надава, было с семьей покойного Аарона Хаймова. «Аарон был старшим фельдшером амбулаторной службы «Маген Давид Адом». Он был религиозным человеком, не работал в субботу, но его призвали в тот день, и он без колебаний отправился в кибуц Урим», — говорит Надав. “Его застрелили на выезде из города. Когда я разговаривал с его женой, она держала его фотографию, и можно было буквально почувствовать любовь, с которой она говорила о нем».

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Свидетельства, которые Надав Мишали документирует в Офаким, наряду с другими проектами, направленными на документирование показаний тех, кто находился в Западном Негеве в тот ужасный день 7 октября, собираются на хранение в Национальной библиотеке Израиля.

Библиотека, которая, помимо прочего, занимается сохранением культурного наследия еврейского народа и Государства Израиль, создала онлайн-платформу, документирующую события и свидетельства 7 октября 2023 года.

Для получения дополнительной информации и вопросов о сборе показаний нажмите здесь: https://www.nli.org.il/en/at-your-service/who-we-are/projects/7-october-documentation (англ.) https://www.nli.org.il/he/at-your-service/who-we-are/projects/7-october (иврит) Чтобы помочь команде документации Офаким, которая работает на полностью добровольной основе, позвоните Надаву по телефону 054-5887669 или напишите ему по адресу nadav.mishali@gmail.com. Перевод (в сокращении) 6 первых статей на русский язык:

Беженцы в своей стране: детей кибуца Яд-Мордехай эвакуируют из дома – https://www.israelculture.info/bezhency-v-svoej-strane-detej-kibuca-yad-mordexaj-evakuiruyut-iz-doma/ Малышу, которого эвакуировали из Нир-Ам, уже 78 лет – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-malyshu-kotorogo-evakuirovali-iz-nir-am-uzhe-78-let/ Жители Офаким и беженцы из Вьетнама – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-zhiteli-ofakim-i-bezhency-iz-vetnama Падение и возрождение кибуца Нетив ха-Асара – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-padenie-i-vozrozhdenie-kibuca-netiv-xa-asara/ Типография Беэри – типография страны – https://www.israelculture.info/poselki-otefa-tipografiya-beeri-tipografiya-strany/ До последней борозды: история Нахаль-Оз – https://www.israelculture.info/poselkiotefa-do-poslednej-borozdy-istoriya-naxal-oz/