РЕКОМЕНДАЦИИ!!!!

ФЕСТИВАЛЬ В МУЗЕЕ ИЛАНЫ ГУР!!!!

Джаз, волны, бриз, вино и свобода – 28–30 октября, ежедневно с 18:00 до 22:00, на крыше музея с видом на море и в его залах, среди произведений искусства и редких коллекций.

А что между концертами на крыше – вечерними или ещё более вечерними, которые начинаются в 18:00 и в 20:30? Между ними – сольные концерты фортепианной музыки. Билеты на эти дневные концерты включены в стоимость основных вечерних концертов.

Все подробности и билеты – здесь:

https://www.ilanagoormuseum.org/en/product/combo-ticket-jazz-festival-at-the-museum/

Можно купить билет на концерт в 18:00 и остаться послушать сольный концерт, можно приобрести билет на вечерний концерт в 20:30 и прийти пораньше, чтобы услышать сольное фортепиано – за те же деньги :). Можно прийти и купить билет на весь день, на все три дня, и вообще – почти поселиться в музее на время фестиваля.

Концерты сольного фортепиано:

28 октября – пианист Дмитрий Шехтер, известный своими эмоциональными выступлениями, где каждая пьеса превращается в мини-спектакль.

29 октября – пианист Дмитрий Прессман, предлагающий публике тонкое и лиричное путешествие по джазовым стандартам и авторским композициям.

30 октября – музыка аргентинского пианиста Габриэля Палаччи, в которой сплетаются джаз, танго и латиноамериканские ритмы.

Полная программа на русском языке:

https://www.israelculture.info/jazz_festival_ilana_goor-museum_jaffa_october2025/



ПРО МУЗЫКУ – РАЗНУЮ!!!!!

Квартет “Ариэль” вместе с израильским виолончелистом, композитором и дирижером Хилелем Цори дает в понедельник, 27 октября, в 20:00 концерт в Израильской консерватории музыки.

Александра Казовский – скрипка

Гершон Герчиков – скрипка

Ян Грюнинг – альт

Амит Эвен-Тов – виолончель

Хилель Цори – виолончель

Гайдн: Квартет для струнных ми-бемоль мажор, ор. 33 № 2, «Шутка»

Берг: Квартет для струнных, ор. 3

Шуберт: Квинтет для струнных до мажор, D. 956

Подробности – https://www.facebook.com/masha.hinich/posts/pfbid0j73dJVjV6ScJVUvD93gvoJgoeHEi2x7jnctbuTHDchNzGQqQrTdxpmtkFcLNDTqCl

Билеты – https://www.icm.org.il/chamber/



Фото – Ariel-Quartet credit – Marco Borggreve

Оркестр «Симфонет Раанана» представляет концертную программу «Элегия природе». Концерты пройдут в воскресенье 26 октября и в понедельник 27 октября в Городском центре музыки и искусств Раананы.

Дирижёр, ведущий и пианист – Гиль Шохат.

Скрипач – Нитай Цори.

В программе участвует фотограф дикой природы и гид экстремальных экспедиций Рои Галиц.

Подробности – https://www.israelculture.info/elegiya-prirode/



Фотографии – © Дан Лев, © Эрез Битон, © Амит Гошер

Израильский хор имени Гари Бертини и Иерусалимский симфонический оркестр исполнят Ораторию «Илия» Феликса Мендельсона .С 30 октября до 4 ноября в Хайфе, Иерусалиме, Ришон ле-Ционе и Тель-Авиве прозвучит оратория «Илия» Феликса Мендельсона. Исполнят это грандиозное произведение Израильский хор имени Гари Бертини, Иерусалимский симфонический оркестр и хор «Шахар» под руководством Гилы Бриль. Дирижёр – Ронен Борщевский.

Солисты:

Алла Василевицкая – сопрано

Шай Блох – меццо-сопрано (Италия–Израиль)

Оливье Куаффе – тенор (Франция)

Одед Райх – баритон

Подробности – https://www.israelculture.info/chor-bertini-jso-mendelson/

30 октября 2025 – «Аудиториум», Хайфа

1 ноября 2025 – «Театрон Иерушалаим», зал имени Генри Крауна

4 ноября 2025 – зал «Смоларш», Тель-Авивский университет

Билеты на концерты: https://best.kassa.co.il/announce/83362



Фото -© Йоль Леви



Джаз и струны. Квартет джазовый и квартет струнный. Саксофонист Амит Фридман со-товарищи выступает, начиная с 6 ноября – Международного дня саксофона, в джазовом клубе «Шаблуль» в серии из 4 концертов с особой программой, в которой джаз встречается со струнным квартетом. Такое сочетание открывает новые грани уже знакомых мелодий: специально для этих вечеров саксофонист Амит Фридман написал новые аранжировки, в которых джазовая импровизация и камерное звучание дополняют друг друга.

Билеты на концерт 6 ноября – http://bit.ly/4ohtmsR

Подробности – https://www.israelculture.info/dzhaz-i-struny-novaya-seriya-v-klube-shablul/

«Шаблуль»

Четверг, 6 ноября 2025 года, в 20:30

Продолжительность: 1 час 15 минут

Открытие дверей в 19:00

Ансамбль исполнит аранжировки из культового альбома «Charlie Parker with Strings», в том числе такие классические произведения, как Just Friends, Summertime, April in Paris, Everything Happens to Me

Кроме того, прозвучат новые аранжировки других сочинений Паркера, написанные специально для этого вечера.



40-й сезон Израильской оперы: семь постановок, сорок мероприятий и множество совпадений.

Подробности – https://www.israelculture.info/40-j-sezon-izrailskoj-opery-sem-postanovok-sorok-meropriyatij-i-mnozhestvo-sovpadenij/



26-й Международный фестиваль уда – в “Бейт -Конфедерация” в Иерусалиме.

Что ждёт вас на фестивале?

Уникальные творческие встречи, эксклюзивные оригинальные проекты, особые гости и настоящий праздник музыки, которая формирует саундтрек этого места.

6–13 ноября 2025 года — концерты и события пройдут на различных сценах по всему Иерусалиму.

Международный фестиваль уда в Иерусалиме 2025 года, созданный и проводимый Домом Конфедерации, возвращается в своём 26-м издании — к празднику музыки, посвящённому уникальному инструменту уд, символу богатой культуры Средиземноморского региона.

Уд, корни которого уходят в традиционную арабскую и классическую ближневосточную музыку, воплощает широчайший диапазон человеческих чувств — от мягких, утончённых мелодий до бурных и страстных произведений.

https://www.facebook.com/conhouseisrael

https://www.confederationhouse.org/



16-й Международный фестиваль музыкального шоукейса 2025

18–23 ноября 2025 года | 3 дня в Иерусалиме | 3 дня в Тель-Авиве | 70 концертов | гости со всего мира

Каждый год в ноябре в клубе «Жёлтая подлодка» в Иерусалиме собираются десятки профессионалов мировой музыкальной индустрии: директоров крупнейших фестивалей, владельцев клубов, продюсеров, художественных руководителей, представителей звукозаписывающих компаний, журналистов, радиоведущих и международных скаутов талантов. Все они приезжают, чтобы познакомиться с музыкальной сценой Израиля и открыть новые имена, способные стать частью глобальной музыкальной карты.

На протяжении многих лет Международный фестиваль шоукейса считается одним из ведущих бутик-фестивалей своего рода в мире и играет ключевую роль в продвижении израильской музыки за рубежом.

Фестиваль откроется специальным мероприятием в Тальпиоте при участии Фестиваля Израиля. В Иерусалиме концерты будут проходить в Тальпиоте, в клубе «Жёлтая подлодка», в Музее башни Давида и в новом арт-кампусе города. В Тель-Авиве выступления состоятся в клубах «Тедер», «Ха-Мивцар», «Мерец 2» и в культурном центре «Да Винчи».

https://2025.musicshowcaseil.com/he/

https://www.instagram.com/israel_music_showcase_festival/

https://www.facebook.com/musicshowcaseil



ПРО НАУКУ!!!!

Фестиваль искусства и науки TRANSMEET — это приглашение в вдохновляющее и интеллектуально насыщенное путешествие к точке пересечения науки и искусства, к пространству, где встречаются любопытство, творчество и инновация. На протяжении трёх захватывающих дней, пробуждающих чувства и мысли, посетители смогут встретиться с ведущими учёными, художниками и кураторами, которые совместно раскрывают потенциал, заложенный в диалоге между этими двумя мирами.

Что происходит в студии или лаборатории, когда художественная практика встречает научное исследование? Междисциплинарные формы сотрудничества в области исследования и творчества разрушают привычные границы между дисциплинами, превращая их естественное столкновение в движущую силу вдохновения и новаторства. В этой точке соприкосновения рождаются новые способы мышления, ведущие к новым видам знания и формам выражения. Подобные взаимодействия побуждают сообщества исследовать новые горизонты, делать сложные научные идеи доступными и увлекательными средствами искусства и выходить за пределы известного.

Третье издание фестиваля стартует после сложного и болезненного периода во многих смыслах. Мы надеемся, что в насыщенной программе фестиваля, включающей лекции, мастер-классы, музыкальные, театральные и танцевальные представления, специально созданные для этого события, вы найдёте момент передышки — и, возможно, вдохновение к лучшим временам, когда диалог, взаимопонимание и построение мостов между мирами и культурами вновь станут возможны.

Основатели и кураторы:

Шарона Флорсхайм – хореограф и художественный руководитель

Таль Израэль – художница и куратор Музея искусства и нанонауки (Nano Museum) при Институте нанотехнологий Университета имени Бар-Илана

Проф. Томер Волански – теоретический физик (физика элементарных частиц и ранней Вселенной), Тель-Авивский университет

Д-р Ади Ашкенази – экспериментальный физик элементарных частиц, Тель-Авивский университет; член Молодой академии наук Израиля

https://www.transmeet-festival.org/

https://www.facebook.com/transmeet.festival/

https://www.instagram.com/transmeet.festival/

https://www.facebook.com/events/804910635462872



ПРО КИНО!!!!!!!

6-Й ИЕРУСАЛИМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЖЕНСКОГО КИНО – с 27 по 31 октября. Фильмы офф- и немного он-лайн. Метр короткий и длинный.

От Каннского фестиваля до Локарно, через Трайбека и Бангкок — настоящий праздник кино прибывает в Иерусалим! 🎥💫

Международный кинофестиваль в Иерусалиме представляет лучшие фильмы из Израиля и со всего мира.

https://www.jwff.co.il/

https://www.facebook.com/JerusalemWomensFilmFestival

https://www.facebook.com/events/1522146569135443

Международный фестиваль женского кино в Иерусалиме — единственный в Израиле фестиваль, полностью посвящённый женскому кино. Ежегодно он представляет более шестидесяти показов самых ярких фильмов, созданных женщинами в Израиле и за рубежом. В программу входят израильские секции игровых и документальных фильмов, независимых короткометражек и студенческих работ, а также международные конкурсы игровых и документальных лент.

На протяжении четырёх дней фестиваль отмечает женское кино показами в Иерусалимской синематеке и в других площадках города – для студентов и представителей разных сообществ. Кроме того, проводится серия онлайн-показов фестивальных фильмов с участием режиссёрш, а также специальная программа короткометражных фильмов.



24-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИНО-ЮГ».

Фестиваль, основанный Школой аудиовизуальных искусств при Академическом колледже Сапир, поднимает занавес уже в двадцать четвёртый раз и пройдёт в ярком и насыщенном формате с 6 по 13 ноября 2025 года.

В программе – восемь дней лучшего израильского и мирового кино и телевидения, международные премьеры, показы новых сериалов зимнего сезона, специальные гости из Израиля и из-за рубежа, новая программа для детей и подростков, новый уик-энд-комплекс в зале кибуца Дорот (регион Шаар а-Негев), живые концерты на площади перед синематекой, вкусная еда, объятия, красивые люди и множество вдохновения.

Подробности о программе, мероприятиях и покупке билетов — на сайте: www.sapir.ac.il/cinema/csf



6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В САМАРИИ

В течение пяти дней, с 5 по 10 ноября 2025 года, на более чем двадцати площадках по всему региону будут показаны 70 фильмов из 71 страны, включая ленты из Ирана, Пакистана, Индии, Франции, Польши и Нидерландов.

Фестиваль, организованный Общественным центром Шомрона при поддержке регионального совета Шомрон, пройдет в формате «передвижного форума»: показы, лекции и встречи с режиссерами состоятся в десятках населенных пунктов региона. В этом году в конкурс включены три категории — документальный полнометражный фильм (израильский и международный), короткометражный игровой фильм (израильский) и короткометражный международный фильм. Всего на участие было подано более 440 заявок со всего мира.

https://shomronfilmfestival.com/

Показы и встречи продолжатся до 10 ноября, а затем отдельные программы документального кино будут представлены в Центре наследия Алон-Море 18 и 26 ноября.



ПРО ТЕАТР!!!! И ПРО НОВЫЙ СТРАННЫЙ ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ Музыка, Искусство, Город – с 5 по 8 ноября в Тель-Авивском музее под художественным руководством Шломи Шабана!!!!

ФЕСТИВАЛЬ SURROUND

https://www.facebook.com/hanut31

https://www.hanut31.co.il/surround-2025

Фестиваль Surround 2025 в Театре «Ханут» – 31 октября и 1 ноября.

Фестиваль нарушений в нарушенном мире — приглашение окунуться в два дня оригинальных междисциплинарных постановок в Театре «Ханут» и по всему зданию Бейт Тепер: визуальный театр, перформанс, иллюзии, музыка и кабаре.

Это год, когда революция искусственного интеллекта меняет нашу жизнь. Грань между реальностью и её изображением больше не существует, а машины делают ещё один шаг к контролю над человечеством. Всё это происходит на фоне отзвуков войны и глобальной нестабильности. В столь шатком мире мы спрашиваем себя: где же мы? — отвечая на этот вопрос языком театра, искусства, размышления и игры.

В программе фестиваля этого года:

история Каина и Авеля на Диком Западе, ток-шоу, заново изобретающее театр, автомобиль, переживающий изменение сознания, поэтический дуэт человека и дрона — и многое другое.

Фестиваль нарушений в нарушенном мире приглашает всех прийти и «сойти с ума» вместе с нами!

Программа доступна для скачивания в формате PDF https://www.hanut31.co.il/_files/ugd/523480_f49595b064404c1ba0c74292683f7a39.pdf



פסטיבל תל אביב – Tel Aviv Festival под художественным руководством Шломи Шабана.

https://www.facebook.com/telaviv.fest

https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?ItemID=47454&ListID=969f7de3-0ac9-4a30-88f0-2e1a7281f3d0&WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776

Музыка, Искусство, Город – с 5 по 8 ноября в Тель-Авивском музее и в “Барби” в Яффском порту: .четырёхдневный межжанровый и межкультурный фестиваль музыки и искусства, охватывающий широкий спектр музыкальных направлений – от экспериментальной до мейнстримной сцены, с произведениями премьеры, эксклюзивными постановками и междисциплинарными встречами.

Участники: более 120 артистов, создателей и создательниц; около 40 различных представлений.

Фестиваль предлагает «билет-путешествие» (Tour-ticket), позволяющий посетителям перемещаться между галереями и открытыми пространствами музея, где будут проходить интимные выступления, инсталляции и специальные события.

Во время вечеров в открытых пространствах музея и других площадках города предусмотрены бесплатные или открытые для широкой публики мероприятия (условно по погоде).

Открытие: специальное шоу-открытие, посвящённое 50-летию альбома Хавы Альберштейн «כמו צמח בר» («Как дикий цветок») с участием множества известных артистов.

Закрытие: специальное шоу-закрытие с Захавой Бен и Дуду Таса.



